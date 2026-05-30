Μια κυβερνητική υπόκλιση σε επιχειρηµατικά – εκδοτικά συµφέροντα

Στα «Χανιώτικα νέα» της Παρασκευής, σχολιάζαµε τις απαράδεκτες προβλέψεις και παραλείψεις στο περιβόητο πρόγραµµα στήριξης του Περιφερειακού Τύπου που δηµοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. την Παρασκευή.

Κι όσες δεύτερες ή πιο… ψύχραιµες αναγνώσεις επιχειρεί να κάνει κανείς, τόσο περισσότερο µεγαλώνει η απογοήτευση και το αίσθηµα εµπαιγµού από τη σηµερινή κυβέρνηση.

∆ιότι εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε µια άστοχη διατύπωση, ούτε µε µια τεχνική αστοχία κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων. Έχουµε µια ξεκάθαρα πολιτική επιλογή, αποτυπωµένη σε Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Φαρδιά… πλατιά την υπογραφή τους στην Κ.Υ.Α. έβαλαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Και οι τρεις οφείλουν µια καθαρή απάντηση στον Περιφερειακό Τύπο στα εξής:

• Γιατί το πρόγραµµα που σχεδιάστηκε για να στηρίξει τις εφηµερίδες της περιφέρειας καταλήγει να αφαιρεί 10% από το ποσό που αναλογεί στις περιφερειακές εφηµερίδες, προκειµένου αυτό να προστεθεί στις πανελλαδικές;

• Ποιος εισηγήθηκε αυτή τη µεταφορά;

• Με ποια λογική αποφασίστηκε ότι οι εφηµερίδες της επαρχίας αντέχουν να χάσουν µέρος της ενίσχυσης, αλλά οι µεγάλοι εκδοτικοί οργανισµοί της Αθήνας χρειάζονται πρόσθετη στήριξη;

∆ιότι η πραγµατικότητα είναι γνωστή. Η συντριπτική πλειοψηφία των αθηναϊκών εφηµερίδων ανήκουν σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, έχουν πρόσβαση σε πόρους, δίκτυα, διαφήµιση και σε… πόρτες που παραµένουν διαχρονικά κλειστές για τον Περιφερειακό Τύπο.

Πίσω από την πλειοψηφία των αθηναϊκών εκδοτικών σχηµάτων, βρίσκονται οικονοµικά συµφέροντα µε δραστηριότητα πολύ… πέρα από τη δηµοσιογραφία. Εφοπλιστικά, κατασκευαστικά, τραπεζικά, ενεργειακά και άλλα ισχυρά κέντρα επιρροής. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ενηµέρωση.

Απέναντι σε αυτά τα δεδοµένα, η συντριπτική πλειοψηφία του περιφερειακού Τύπου έχει να παρατάξει: τους δηµοσιογράφους, τους τυπογράφους, τους υπαλλήλους γραφείου, τους διανοµείς, τους εκδότες – δηµοσιογράφους που δεν αντιµετωπίζουν τη δηµοσιογραφία ως πάρεργο ή εργαλείο εξυπηρέτησης για άλλες “µπίζνες”. Μα κυρίως, έχει τους πιστούς αναγνώστες που στηρίζουν την πολυφωνία, την ανεξαρτησία και τη µέγιστη δυνατή αντικειµενικότητα που υπηρετούν οι εκδοτικές προσπάθειες της ελληνικής περιφέρειας.

Την ώρα λοιπόν που οι εφηµερίδες της επαρχίας κοιµούνται και ξυπνούν µε την αγωνία να κρατήσουν ζωντανή την ενηµέρωση, τις θέσεις εργασίας και να ανταπεξέλθουν στις ολοένα πιο παράλογες απαιτήσεις του κράτους, έρχονται οι τρεις υπουργοί να (επι)δείξουν τις πραγµατικές προθέσεις της κυβέρνησης.

Να κόψουν από τις εφηµερίδες που δίνουν µάχη για την επιβίωσή τους, για να “ταΐσουν” τα αδηφάγα αθηνοκεντρικά, εφοπλιστικά κι άλλα συµφέροντα.

Να κάνουν µια πολιτική υπόκλιση στους “ισχυρούς”, να γράψουν άλλη µια µαύρη σελίδα στο κεφάλαιο ενηµέρωση επί των ηµερών αυτής της κυβέρνησης.

Ο Περιφερειακός Τύπος δεν επιδιώκει να του χαριστεί τίποτα, ή να στερήσει από άλλους κλάδους και πολίτες κάτι προς όφελός του. Ζητά να εφαρµοστούν οι δεσµεύσεις, να τηρηθούν οι υποχρεώσεις, η νοµιµότητα.

Να αντιµετωπιστεί µε τον δέοντα σεβασµό ένας κλάδος που υπηρετεί τη ∆ηµοκρατία και την Ενηµέρωση. Κι ένα τέτοιο σεβασµό θα περίµενε κανείς παραπάνω από µια κυβέρνηση µε πρωθυπουργό έναν άνθρωπο που η οικογένειά του έγραψε τη δική της µεγάλη ιστορία στον Περιφερειακό Τύπο µε τον ιστορικό «Κήρυκα». Τούτο µάλλον είναι το κερασάκι στην… τούρτα της απογοήτευσης.

Τα «Χανιώτικα νέα»

Υ.Γ. Ίσως κάποιος σκεφτεί «γιατί να νοιάξει τον κόσµο που έχει τόσα προβλήµατα στην καθηµερινότητά του, το “παράπονο” ενός κλάδου».

Αυτονόητη είναι η απάντηση νοµίζουµε. Γιατί, ο κλάδος αυτός είναι ο µόνος που δίνει πάντοτε βήµα για να εκφραστούν όλα τα παράπονα, καταγγέλλει τις αδικίες και τα κακώς κείµενα.

Κι αφού προκλητικά σιωπούν φορείς όπως τα Επιµελητήρια που θεσµικά έπρεπε να υπερασπίζονται τις εφηµερίδες ως µέλη τους, η µόνη διέξοδος έκφρασης είναι οι ίδιες οι σελίδες τους…