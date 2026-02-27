Μια κουβέντα για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

Και φτάσαµε λοιπόν να αγοράζουµε φωτογραφίες από τον θύτη. Να εκτελούν θηριωδίες, να τις φωτογραφίζουν και εµείς ως θύµατα, να πρέπει να πληρώσουµε αδρά για να έχουµε το υλικό, αντί να κατασχεθεί χωρίς δεύτερη σκέψη και ίσως και επί ποινή.

Για δοκίµασε να βγάλεις µια φωτογραφία έναν τρίτο απλό πολίτη, χωρίς την συναίνεση του, και µετά να πας να πουλήσεις αυτήν την φωτογραφία.

Για δοκίµασε να δούµε τι θα πάθεις.

Αν όµως σε σκοτώνουν, ασκούν βία πάνω σου, οι φωτογραφίες αυτές, έχουν εµπορική αξία, έχουν νόµιµο κέρδος.

Λυπάµαι αλλά κάτι δεν πηγαίνει καλά σε τούτο τον κόσµο.