Μια κοινωνία υπό πίεση, ένα σχολείο χωρίς στήριξη

Έχουν περάσει αρκετές µέρες από τον τραγικό θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη. Στο διαδίκτυο αλλά και στο δηµόσιο διάλογο ακούµε φωνές που άλλες ρίχνουν την ευθύνη στους υπερπροστατευτικούς γονείς, άλλες στα κακοµαθηµένα παιδιά και κάποιες λίγες στους εκπαιδευτικούς που «δε µπορούν να βάλουν στη θέση τους µια δράκα παιδιών». Σπάνια όµως ακούγεται στον δηµόσιο διάλογο η ευθύνη της ίδιας της πολιτείας για όσα συµβαίνουν σήµερα µέσα στα σχολεία.

Ας εξετάσουµε την Ελληνική κοινωνία τα τελευταία πέντε χρόνια, µέσα από ανακοινώσεις του Υπουργείου υγείας. Τον Νοέµβριο του 2022 κι αµέσως µετά το τέλος της πανδηµίας υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, και ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξη τύπου ανέφεραν το σοκαριστικό «1 στους 6 Έλληνες συνταγογραφούν ψυχοφάρµακα». Σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου σηµειώθηκε ότι το 2021 εκτελέστηκαν πάνω από 12 εκατοµµύρια συνταγές ψυχοφαρµάκων (αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά κ.α.) µέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τόνισαν τότε, ότι η κατανάλωση αυξήθηκε κατακόρυφα (έως και 30%) κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-19.

∆υστυχώς η λήξη της πανδηµίας και του εγκλεισµού δεν έφερε πτώση στις συνταγογραφήσεις… Το 2024 συνταγογραφήθηκαν συνολικά 28 εκατοµµύρια συσκευασίες φαρµάκων για νοσήµατα ψυχικής υγείας! Με τροµάζει η ιδέα να ψάξω για το 2025…. [Καταλαβαίνω πως τα παραπάνω σοκάρουν! Όσα σηµειώνω µε bold σας παρακινώ να τα αναζητήσετε αυτούσια στο διαδίκτυο ώστε να εντοπίσετε τις πηγές]

Η Ελληνική κοινωνία πιέζεται… Από ποικίλους παράγοντες. Κι αυτή η πίεση έρχεται στα σχολεία. Αν µια κοινωνία βρίσκεται σε τόσο µεγάλη ψυχική πίεση ώστε εκατοµµύρια πολίτες λαµβάνουν ψυχοφάρµακα, τότε το σχολείο –που συγκεντρώνει καθηµερινά τη νέα γενιά– δεν µπορεί να λειτουργεί χωρίς επαρκείς δοµές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Στις εκθέσεις του ο ΟΟΣΑ υπογραµµίζει ότι η σχολική συµβουλευτική είναι κρίσιµη για: την πρόληψη εγκατάλειψης σχολείου, καθοδήγηση σπουδών και επαγγέλµατος των µαθητών και µαθητριών και τέλος (αλλά ίσως το σηµαντικότερο) την υποστήριξη ψυχικής υγείας µαθητών. Ο θεσµός του σχολικού συµβούλου στις χώρες της δύσης είναι αρκετά διαδεδοµένος. Κάθε σχολείο έχει το δικό του σύµβουλο.

Στην Αµερική το ρόλο του σχολικού συµβούλου τον έχουν επαγγελµατίες (Υπάρχει αντίστοιχος τοµέας σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης) Στην Ευρώπη το ρόλο αυτό τον έχουν επαγγελµατίες αλλά και επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης υπάρχει περίπου ένας σχολικός ψυχολόγος ή σύµβουλος ανά 200-300 µαθητές. Στην Ελλάδα ένας ψυχολόγος καλύπτει πολλά σχολεία και χιλιάδες µαθητές.

Ο όρος «σχολικός σύµβουλος» στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε ιστορικά για τον παιδαγωγικό συντονισµό των εκπαιδευτικών και όχι για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη µαθητών, όπως συµβαίνει διεθνώς. Στο Ελληνικό σχολείο το ρόλο αυτό τον παίζει ο Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός (που δεν έχουν όλα τα σχολεία) για 5 ώρες ανά εβδοµάδα ανά σχολείο. Οι θέσεις αυτές θεσπίστηκαν το 2015 όταν η ειδική αγωγή απέκτησε θεσµικό ρόλο σε κάθε σχολείο. Σήµερα όµως, είναι απελπιστικά µικρή, όσο κι αν προσπαθούν, η παρουσία τους σε κάθε σχολείο…

Το υπουργείο (προφανώς σε µια προσπάθεια να καλύψει όπως όπως, θεσµικά, αυτό το κενό) έχει ζητήσει ένας εκπαιδευτικός σε κάθε σχολείο, να παίζει κάθε χρόνο το ρόλο του «Συµβούλου σχολικής ζωής» χωρίς καµία επιµόρφωση και χωρίς καµία µείωση του διδακτικού του ωραρίου. Να διδάσκει δηλαδή στις 23 ώρες από τις 32 που λειτουργεί το σχολείο (όταν αυτό έχει πλήρες προσωπικό) και τις υπόλοιπες 9, αφού εκτελέσει τις γραφειοκρατικές εργασίες του γραµµατέα που δεν έχει η σχολική µονάδα (για τις οποίες ελέγχεται ακόµα και πειθαρχικά αν δεν κάνει), ότι µείνει θα κάνει και τον σύµβουλο.

Οι εποχές έχουν αγριέψει… Και η πολιτεία το γνωρίζει! ∆εν µπορεί πια να εθελοτυφλεί και να σφυρίζει αδιάφορα, αφήνοντας το θεσµό που ετοιµάζει τους αυριανούς πολίτες και την αυριανή κοινωνία χωρίς καµία προστασία µέσα στη ζούγκλα που η ίδια δηµιουργεί!

*Ο Βασίλης Παπαστάµος

είναι εκπαιδευτικός