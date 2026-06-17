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Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
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Μια ιστορία για την αναγέννηση της γης – Από την Κρήτη σε διεθνές φεστιβάλ!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μια σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει το Κρητικό ντοκιμαντέρ «2258: Μια ιστορία για την αναγέννηση της γης», καθώς επιλέχθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του Innsbruck Nature Film Festival 2026, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου με επίκεντρο τη φύση, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Νίκος Παντερμαράκης, ενώ η Σίσσυ Παπαδογιάννη πραγματοποίησε την πρωτότυπη έρευνα και έγραψε το σενάριο. Την αφήγηση υπογράφει ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Επίσημο trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ARccVhHtkfU&t

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, φιλοξενώντας δημιουργούς και ταινίες από όλο τον κόσμο που αναδεικνύουν σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις μέσα από τη δύναμη του κινηματογράφου.

Το «2258: Μια ιστορία για την αναγέννηση της γης» είναι ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε στην Κρήτη και έχει ως επίκεντρο το Οροπέδιο Λασιθίου, έναν τόπο με μοναδική φυσική και πολιτιστική ταυτότητα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και της υποβάθμισης των εδαφών. Μέσα από την καταγραφή της προσπάθειας μιας ομάδας παραγωγών να μεταβούν στην αναγεννητική γεωργία, η ταινία ανοίγει μια συζήτηση για την υποβάθμιση του εδάφους, αλλά και για τις δυνατότητες αναγέννησης της γης μέσα από μια οικολογική μορφή καλλιέργειας.

Η επιλογή της στο Innsbruck Nature Film Festival αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ώστε μια ιστορία που γεννήθηκε στο Οροπέδιο Λασιθίου να ταξιδέψει σε ένα διεθνές κοινό, μεταφέροντας ένα μήνυμα που αφορά όχι μόνο την Κρήτη αλλά ολόκληρη τη Μεσόγειο και τον πλανήτη.

Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ επιλέχθηκε και στο EcoFrames Environmental Film Festival 2026, ενισχύοντας την παρουσία του στον χώρο του περιβαλλοντικού κινηματογράφου τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ τον Ιούλιο θα κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση της COSMOTE TV.

Η ανακοίνωση των δύο επιλογών συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας, υπενθυμίζοντας ότι η ερημοποίηση δεν αποτελεί μια μακρινή απειλή αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη τη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στην ταινία, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποβάθμισης των εδαφών, ενώ η ανατολική Κρήτη βρίσκεται μεταξύ των περιοχών με υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης.

Το «2258: Μια ιστορία για την αναγέννηση της γης» είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή της EyeQ Creative Media, που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Metaxa Hospitality Group. Είναι εμπνευσμένο από το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του | Προς έναν βιώσιμο διατροφικό προορισμό».

Ο Κρητικός σκηνοθέτης Νίκος Παντερμαράκης έχει “υπογράψει” τόσο το επετειακό βίντεο για τα 50 χρόνια κυκλοφορίας της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα» όσο και το promo video του Μουσείου Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη. 

 

 

 

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