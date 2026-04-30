Μία Ευρώπη, Μία Αγορά (Μέρος 2)

Ο οδικός χάρτης για την επίτευξη «Μιας Ευρώπης, Μιας Αγοράς» που θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί µέχρι το τέλος του 2027 παραπέµπει στην άµεση ανάγκη για λήψη σηµαντικών αποφάσεων. Σηµαντικές αποφάσεις που στηρίζονται στην αρχή του «κοινοτικού κεκτηµένου». Οι συζητήσεις – προτάσεις που θα εισέρχονται σταδιακά στη θεσµική φαρέτρα της ΕΕ αφορούν σηµαντικά θέµατα, όπως:

1. Απλούστευση των κανόνων,

2. Επίτευξη µιας πιο ολοκληρωµένης ενιαίας αγοράς,

3. Προώθηση του ισχυρού εµπορίου,

4. Μείωση των τιµών της ενέργειας και απανθρακοποίηση και

5. Προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού και του µετασχηµατισµού στον τοµέα της ΤΝ1.

Ο

ι 5 τοµείς που προαναφέρθηκαν αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του χάρτη πορείας που αναµένεται να ωθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η προώθηση της εφαρµογής του δεν είναι απλώς µια ρυθµιστική άσκηση. Αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της µακροπρόθεσµης ευηµερίας της Ευρώπης, όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος της Κύπρου, µετά το πέρας των εργασιών της συνόδου κορυφής την περασµένη εβδοµάδα. Εµείς θα αναλύουµε τις πληροφορίες και τις προτάσεις που καταλήγουν.

Στο µεταξύ, µε δηµοσίευµα της Κοµισιόν στις 21/5/20252 που τιτλοφορείται: «Η ενιαία αγορά: η ευρωπαϊκή εσωτερική µας αγορά σε έναν αβέβαιο κόσµο – Στρατηγική για µια απλή, απρόσκοπτη και ισχυρή ενιαία αγορά» αποτελεί τη βάση της συζήτησης για την ενιαία αγορά, «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά». Σε αυτό, η Κοµισιόν περιγράφει την ανάγκη να γίνει η ενιαία αγορά «πιο απλή, πιο απρόσκοπτη και πιο ισχυρή», δίνοντας έµφαση στην άρση των βασικών εµποδίων, στην ενίσχυση των υπηρεσιών, στη µείωση της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εφαρµογή των κανόνων. Το επίσηµο αυτό κείµενο, ωστόσο, δεν περιέχει αναφορά σε «ενισχυµένη συνεργασία».

Η πολιτική ώθηση δόθηκε αργότερα, όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 19ης Μαρτίου 2026 εγκαινίασε την ατζέντα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» (One Europe, One Market), ζητώντας να υλοποιηθεί µέσα στο 2026 όπου είναι δυνατόν και έως το τέλος του 2027 το αργότερο. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι η ενιαία αγορά παραµένει κορυφαία προτεραιότητα, αλλά σε πιο προσεκτική και πολιτικά ισορροπηµένη µορφή, όπως φαίνεται και από τους πέντε τοµείς δράσης που προαναφέρθηκαν.

Τι θα σήµαινε όµως η επίµαχη αναφορά στην ενισχυµένη συνεργασία; Νοµικά, η ρήτρα αυτή επιτρέπει σε τουλάχιστον εννέα κράτη µέλη να προχωρήσουν ταχύτερα σε βαθύτερη ολοκλήρωση, όταν δεν είναι εφικτή συµφωνία από το σύνολο της ΕΕ. Όµως οι Συνθήκες θέτουν σαφή όρια: η ενισχυµένη συνεργασία δεν πρέπει να υπονοµεύει την εσωτερική αγορά, ούτε να δηµιουργεί φραγµούς ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.

Αν, λοιπόν, µια τέτοια αναφορά είχε παραµείνει στο πολιτικό κείµενο, θα αποτελούσε σαφές µήνυµα υπέρ µιας «Ευρώπης πολλών ταχυτήτων» και µέσα στην ενιαία αγορά. Η απάλειψή της δείχνει ότι οι Βρυξέλλες προτιµούν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη συναίνεση των 27 από την πίεση µιας λέσχης προθύµων.

Συνεπώς, η πιο καθαρή θέση είναι η εξής: το επίσηµο κείµενο της Κοµισιόν δεν µιλά για ενισχυµένη συνεργασία· µιλά για αφαίρεση φραγµών, απλοποίηση, ψηφιοποίηση, ενίσχυση εφαρµογής και συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις στην ενιαία αγορά. Αν όµως σε µεταγενέστερο σχέδιο συµπερασµάτων υπήρχε τέτοια φράση και αφαιρέθηκε, αυτό θα σήµαινε ότι οι κυβερνήσεις επέλεξαν µια πιο ήπια, λιγότερο συγκρουσιακή γραµµή.

Υπάρχουν όµως σοβαρά αγκάθια που φαίνονται ξεκάθαρα στο προσκήνιο της ΕΕ και κυρίως το θέµα της απόφασης για τις πιστώσεις του προσεχούς µέλλοντος, ήτοι των ετών 2028 – 2034. ∆ιότι δε φτάνει που καιροφυλακτούν πολλά εµπόδια για την πρόταση του συνόλου των πιστώσεων, αλλά προστίθενται και νέες υποχρεώσεις της ΕΕ, όπως η έναρξη αποπληρωµής µε ποσό 25 δις ευρώ ετησίως (από το 2028) για το κοινό χρέος που εξέδωσε για να µετριάσει τις οικονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία του Covid. Εννέα µήνες µετά τις διαπραγµατεύσεις για τον προϋπολογισµό, παραµένει ασαφές από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήµατα.

Οι συνοµιλίες για το κοινό ταµείο της ΕΕ για την περίοδο 2028 έως 2034 – το οποίο θα διέπει τις δαπάνες της ΕΕ για οτιδήποτε, από τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις ανάγκες κάλυψης των υποδοµών στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές (συνοχή) έως τις αµυντικές προµήθειες – είναι πολιτικά βασανιστικές.

Οι πλουσιότερες κυβερνήσεις στη Βόρεια Ευρώπη είναι απρόθυµες να πληρώσουν περισσότερα στον προϋπολογισµό και παραµένουν δύσπιστες σχετικά µε την εκχώρηση περισσότερων φορολογικών εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, αντίθετα, υποστηρίζουν έναν µεγαλύτερο προϋπολογισµό και αντιτίθενται ευρέως στις περικοπές των γεωργικών επιδοτήσεων και της περιφερειακής χρηµατοδότησης, που µαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήµισυ του συνόλου.

Και όλοι παραβλέπουν ότι ένας Αρµαγεδδών (τελική βιβλική µάχη ή επερχόµενη βιβλική καταστροφή) κόστους έρχεται από την «απληστία» κάλυψης σηµαντικού µέρους των δαπανών της Ουκρανίας, πράγµα που θα σηµάνει ξεκάθαρα µείωση των κονδυλίων για τις πλέον αδύναµες οικονοµίες της ΕΕ

∆εν πέρασε βέβαια, µια εβδοµάδα, όπως µας ενηµερώνει και το ΠΟΛΙΤΙΚΟ3 και οι Γερµανοί συντηρητικοί ασκούν πίεση στη φον ντερ Λάιεν να διαλύσει τη «µηχανή» των Βρυξελλών. ∆εν υποψιάζοµαι άλλο λόγο παρά την περίεργη στάση τη ατµοµηχανής της ΕΕ έναντι των δεδοµένων για την ενιαία αγορά. Θα δούµε τα αποτελέσµατα της συνάντησης την ερχόµενη ∆ευτέρα στο Βερολίνο µεταξύ των Γερµανών νοµοθετών της ίδιας παράταξης, µε την πρόεδρο της Κοµισιόν.

Το άλλο άκρο του άξονα Βερολίνο – Παρίσι ακούει τους χτύπους του εκλογικού ηµερολογίου της φίλης χώρας που µάλλον µαύρα σύννεφα συσσωρεύουν για τη σηµερινή εξουσία.

1 https://commission.europa.eu/document/5445de81-9481-4335-9902-9756159ba614_en

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0500

3 https://www.politico.eu/article/german-conservatives-pile-pressure-ursula-von-der-leyen-dismantle-brussels-machine/