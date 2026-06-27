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Μια εμπειρία από το 4ο Φεστιβάλ Κοντομαρί | Ημέρες Μνήμης

Αλκηστις Βούλγαρη
Αλκηστις Βούλγαρη
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» Κοινό Έδαφος “Μικρές Σκηνές”

 

Καμιά φορά συμβαίνει και τούτο : να έχεις την ανάγκη ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος να πατήσεις με γυμνά πόδια το χώμα και να παίξεις σαν παιδί. Διάβασα το κάλεσμα της Κατερίνας Αδαμάρα, πως φέτος η έμφαση δινόταν στην ποίηση και πως οι μικρές σκηνές αντιπροσώπευαν τις ακτίνες του ήλιου.

Η κάθε σκηνή θα συνδύαζε διαφορετικές τέχνες μεταξύ τους και στο τέλος θα συναντιόντουσαν όλοι μαζί, καλλιτέχνες και κοινό, στο κέντρο της πλατείας – στο κέντρο του ήλιου. Αμέσως έστειλα πρόταση και για καλή μου τύχη τη δέχτηκαν. Έκτοτε, και για περίπου δύο εβδομάδες έπαιρνα το λεωφορείο απ’ τα Χανιά ως τη στάση Πύργος Ψηλονέρου και μετά ανέβαινα με τα πόδια στο χωριό. Και μόνο αυτή η διαδικασία, το να έρχομαι σε επαφή με την αυθεντική φύση του νησιού, με γέμιζε ζωή.
Είχα διαλέξει ένα μικρό κτήμα με πορτοκαλιές και η σκηνή μου ήταν μπροστά από ένα κοτέτσι. Κάθε μέρα το κοινό μου (οι κότες) με περίμενε με ανυπομονησία και αγαλίαζε στο άκουσμα της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι. Ήμουν μόνη μου, τα πουλάκια κελαηδούσαν, το ελαφρύ ανοιξιάτικο αεράκι φύσαγε γλυκά και χόρευα στην κυριολεξία ξυπόλυτη στ’ αγκάθια. Γελούσα. Ύστερα, μια πορτοκαλιά ήταν πολύ φιλική στα ακροβατικά μου και με βοήθησε πολύ στην κίνηση. Κρεμιόμουν από πάνω της και δεν έβγαζε κιχ!
Το ποίημα ήταν το “Αυτός ο Έρωτας” του Ζακ Πρεβέρ και στο τέλος άπλωνα ένα πανό με στίχους του Ρίτσου.
“Κάποτε θ’ ανταμώσουμε στους λόφους του ήλιου. Μην ξεχνάς. Περπάτα.”
Ο κυρ Νίκος ερχόταν κάθε μέρα γύρω στις 7 να ταΐσει τις κότες.
“Πάλι εδώ;”, μου έλεγε. “Πάλι.”
Γελούσε κι ευχόταν αυτό που κάνουμε να αποδώσει καρπούς.
Έτσι κύλησαν οι μέρες ώσπου ενωθήκαμε στο κέντρο του χωριού μια μεγάλη παρέα από χρώματα και ιδέες σχηματίζοντας μια αυτόνομη γιορτή.
Λένε πως οι Ημέρες Μνήμης είναι ιερές. Σε όλα τα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης και της Ελλάδας ποτέ δεν αποδόθηκε αληθινή δικαιοσύνη μετά το πέρας του παραλογισμού. Όμως, ίσως, οι άνθρωποι που ενώνονται στο Κέντρο του Ήλιου, στο κέντρο της πλατείας, να είναι μια απάντηση σ’ αυτόν ακριβώς τον παραλογισμό που βασιλεύει μέχρι τις μέρες μας.
Ευχαριστώ την Κατερίνα Αδαμάρα, τον Αντώνη Ακρωτηριανάκη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντομαρί, καθώς και όλους τους καλλιτέχνες των “Μικρών Σκηνών”. Ήταν μια πολύτιμη και αξέχαστη εμπειρία.

Το 4ο Φεστιβάλ Κοντομαρί – Ημέρες Μνήμης | Κοινό Έδαφος διεξάχθηκε από τις 4 μέχρι τις 7 Ιουνίου στο Κοντομαρί του Δήμου Πλατανιά με ποικίλες δράσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους (@sillogoskontomari)

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