Μια Ελλάδα, χωρίς… φως!

Είναι στιγµές που δεν θέλεις να βλέπεις, να ακούς, ούτε καν να αισθάνεσαι µε όλα αυτά που συµβαίνουν σ’ αυτό τον έρµο πλανήτη, σε όλα αυτά που λαµβάνουν χώρα, στην χώρα µας! Εκεί που λες και εύχεσαι να φύγει ο χρόνος και εν προκειµένω το 2025, να «σπάσει» η γρουσουζιά και να έρθει ένας νέος χρόνος καλύτερος, ευνοϊκότερος για όλους, έρχεται ο νέος και φέρνει τα πάνω κάτω! «Ενός κακού χίλια έπονται», κι αυτό αποδεικνύεται κιόλας από τις πρώτες µέρες του 2026, όπου έχουν συµβεί απανωτά επεισόδια πολλών δυστυχηµάτων!

Το δυστύχηµα στα Τρίκαλα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 26 Ιανουαρίου 2026, στην µπισκοτοβιοµηχανία «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», στοίχησε την ζωή σε πέντε εργαζόµενες γυναίκες! Υπήρξε τεράστια έκρηξη στον χώρο του εργοστασίου, όπου εργάζονταν εκείνη την ώρα γυναίκες, µε αποτέλεσµα να βρουν ακαριαίο θάνατο και να απανθρακωθούν την ώρα της εργασίας τους! Πήγαν για το νυχτοκάµατο, να εργαστούν για να έχουν την ηµέρα τους ελεύθερη και να ασχοληθούν µε τα παιδιά τους. Μια θυσία που συνέβη µέσα στην κόπωση, την ευθύνη, την σκέψη ότι την επαύριον θα ήταν µια καλύτερη µέρα, θα πήγαιναν σπίτια τους, θα έβλεπαν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και θα ακολουθούσε, ίσως, µια ποιο ευχάριστη µέρα, από την χθεσινή! Μια ηµέρα που µπορεί να είχε κούραση από το προηγούµενο βράδυ εργασίας, αλλά το επόµενο πρωί, θα ήταν όλοι υγιείς και θα κατέστρωναν σχέδια για τον επόµενο µήνα, τον επόµενο χρόνο! Αυτές οι γυναίκες – ηρωίδες, που ρίσκαραν την ζωή τους µέσα σε ένα εργοστάσιο τρόµου που φύλαγε στα σωθικά του µια ωρολογιακή βόµβα, συσσωρευµένο προπάνιο το οποίο µε κάποιο σπινθήρα έγινε παρανάλωµα του πυρός!

Σοκ για την χώρα µας αυτό το πολύνεκρο δυστύχηµα στο εργοστάσιο των Τρικάλων, που συντάραξε ολόκληρη την κοινωνία µας, που βύθισε την Ελλάδα στο πένθος, που αναδείχθηκαν τα κενά και οι ατέλειωτες ευθύνες των δήθεν ανευθυνοϋπεύθυνων, στην αλυσιδωτή αντίδραση των εµπλεκοµένων. Επαληθεύτηκε για µια ακόµα φορά το σάπιο σύστηµα της γραφειοκρατίας, των αυθαιρεσιών, των ατασθαλιών, της διαπλοκής κλπ κλπ. Φανερώθηκαν τα λάθη, οι παραλείψεις, οι συγκαλύψεις, οι κατά συρροή λανθασµένες ενέργειες των ιδιοκτητών, αλλά και των συναφών υπηρεσιών που ευθύνονται για άδειες, εγκρίσεις, σφραγίδες και υπογραφές για να λειτουργήσει αυτή η βιοµηχανία. Αναδύθηκαν στην επιφάνεια, µε το τραγικό αυτό δυστύχηµα, παθογένειες του παρελθόντος, που εντείνουν την εσωστρέφεια, καταρρακώνουν το κοινό αίσθηµα, δυσφηµίζουν την χώρα µας και τελικά να την κατατάσσουν πρώτη στα εργατικά ατυχήµατα στην Ευρώπη! Αν δεν κάνουµε λάθος, περίπου διακόσιοι εργαζόµενοι χάνουν την ζωή τους στην χώρα µας, ενώ πολλαπλάσιοι είναι οι τραυµατίες, που πολλαπλασιάζονται χρόνο µε το χρόνο, σε διάφορες εργασίες, στα εργοστάσια, στις βιοτεχνίες, στους δρόµους, αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις!

Έχουµε την αίσθηση πως η πατρίδα µας, εκτός από τους εξωτερικούς κινδύνους και τα cazus belli των γειτόνων µας, π πραγµατικός κίνδυνός είναι εκ των έσω. Μια πατρίδα που τρώει τις σάρκες της, µε την καταπάτηση των θεσµών, την χειραγώγηση της δικαιοσύνης, την συγκάλυψη, την διαφθορά, το αλισβερίσι των κολλητών, των κερδοσκόπων και των καιροσκόπων, του «δεν βαριέσαι αδερφέ» κ. ά.

Στην χώρα µας πολλά γίνονται κάτω από το τραπέζι, εκεί όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η εντιµότητα δεν υπάρχουν, αλλά κάτω από βαθιά σκοτάδια κλείνονται δουλειές!

Μια Ελλάδα…..φως, αυτό µας λείπει! Οι αξίες του ανθρώπου που κάποτε ήταν σε προτεραιότητα, χάθηκαν στον δρόµο, έγιναν σκόνη στο διάβα του χρόνου και άνθρωποι χάνονται άδικα γιατί, µάλλον, το πολιτικό κόστος στην χώρα µας είναι ακριβότερο από την ανθρώπινη ζωή!