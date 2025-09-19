Μία έκτακτη και δύο προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Σούδα

Μία έκτακτη και δύο προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Σούδας, με σύνολο 9.000 επιβάτες.

Αναλυτικότερα, το κρουαζιερόπλοιο “Celebrity Infinity” και το “Odyssey of the seas” προερχόμενα και τα δύο από το λιμάνι του Πειραιά μεταφέρουν 2.184 και 4.296 επιβάτες αντίστοιχα ενώ το “Resilient Lady” το οποίο κατάπλευσε εκτάκτως και θα διανυκτερεύσει στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρει 2.520 επιβάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο λιμάνι της Σούδας γίνεται αποβίβαση επιβατών με “λάντζες”.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων κ. Δημήτρης Βιριράκης «λόγω του ότι οι υπάρχουσες προβλήτες δεν επαρκούν ,για πρώτη φορά στην ιστορία της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Σούδας , θα γίνει αποβίβαση επιβατών με βάρκες (λάντζες) σε επιλεγμένο σημείο ενω το πλοίο θα αγκυροβολήσει ΑΡΟΔΟΥ , εντος λιμένα Σουδας (οπως γινεται στο Ενετικό λιμάνι Χανίων) αναπτύσσοντας μια νέα δυνατότητα εξυπηρέτησης»