Μια έκλειψη ηλίου θα “φωτίσει” τα Σφακιά

Η ολική έκλειψη Ηλίου της 2ας Αυγούστου 2027 θα φέρει μόνο λίγα λεπτά σκοτάδι στον ουρανό της Νότιας Κρήτης, αλλά παράλληλα θα στρέψει τα… φώτα στα Σφακιά.

Η περιοχή ανήκει στη ζώνη ολικότητας της μεγαλύτερης έκλειψης του αιώνα, με διάρκεια πάνω από έξι λεπτά, στοιχείο που την καθιστά πόλο έλξης για επιστήμονες, ταξιδιώτες και λάτρεις των σπάνιων ουράνιων φαινομένων.

Το γεγονός αυτό δίνει νέα προοπτική για τον θεματικό τουρισμό. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η χαμηλή φωτορύπανση, το παρθένο φυσικό περιβάλλον και η μοναδικότητα του τοπίου προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση. Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από δράσεις που θα συνδυάζουν το φαινόμενο με βιωματικές εμπειρίες στην τοπική γαστρονομία, τον πρωτογενή τομέα, αλλά και τις πεζοπορικές διαδρομές στα φαράγγια της περιοχής.

Στο Δημαρχείο Σφακίων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, Country Manager της αμερικανικής εταιρείας θεματικού τουρισμού Thalassa Journeys, που εξειδικεύεται σε ταξίδια εμπειρίας για συλλόγους αποφοίτων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Στη συζήτηση με τον δήμαρχο Ιωάννη Ζερβό και τον Γιώργο Μανουσάκη, υπεύθυνο δικτύωσης του Μεσογειακού Κέντρου Αγροδιατροφής και Ικανοτήτων, εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας και προβολής των Σφακίων στο διεθνές κοινό.

Η κ. Μπακλαβά υπογράμμισε ότι «η έκλειψη είναι μόνο η αρχή – η ευκαιρία είναι να χτιστεί μια ποιοτική και βιώσιμη εμπειρία γύρω από αυτήν». Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σφακίων τόνισε ότι οι δράσεις θα σχεδιαστούν με σεβασμό στην αυθεντικότητα του τόπου, συνδέοντας το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Ήδη ο Δήμος, σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προχωρά σε ενέργειες που αφορούν τόσο την προβολή όσο και τις υποδομές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για σχολείο αστροπαρατήρησης, θεματικά προγράμματα τουρισμού εμπειρίας και εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν κατά την περίοδο της έκλειψης.