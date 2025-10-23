Μία διαφορετική ανταλλαγή µαθητών στο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων

Από τις 5 έως τις 10 Οκτωβρίου 2025 έγινε ανταλλαγή µαθητών µεταξύ του Ευαγγελικού Γυµνασίου Nordhorn, Γερµανίας, και του Πειραµατικού Γυµνασίου Χανίων. Η ανταλλαγή είχε σαν βασικό της θέµα την «Μηχανοποιηµένη Σύγχρονη Γεωργία στη Γερµανία και την Ελλάδα» και έγινε µε την οικονοµική υποστήριξή της Γερµανικής ΤΕΛΕΚΟΜ.

Κατά τη διάρκεια του περασµένου σχολικού έτους, στα πλαίσια των καινοτόµων δράσεων που γίνονται στο σχολείο µας, οι µαθητές µας ήλθαν σε επαφή µε τους Γερµανούς συµµαθητές τους και απέκτησαν βασικές γνώσεις για τη γεωργία και τις καλλιέργειες στην περιοχή της Βόρειας Γερµανίας, τον σύγχρονο µηχανοποιηµένο γεωργικό τοµέα και στις δύο χώρες, τη βιολογική γεωργία και την εφαρµογή µοντέρνων µεθόδων παραγωγής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής οι Γερµανοί µαθητές γνώρισαν τις διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και παραγωγής στην περιοχή µας και αφού τις σύγκριναν µε τις δικές τους έβγαλαν τα πρώτα συµπεράσµατα, τα οιποία και θα εξετάσουµε και εµείς απο κοντά κατα την διαρκεια της δικής µας επίσκεψης στην Γερµανία τον Μάρτιο του 2026.

1 από 6

Ο κύριος στόχος της ανταλλαγής ήταν οι µαθητές και των δύο σχολείων να αποκτήσουν µια βαθύτερη κατανόηση της χρήσης της γεωργίας στην Κρήτη και µέσω των επισκέψεών µας σε διαφόρους φορείς, εργοστάσια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να αναγνωρίσουν και να εξετάσουν τα αναδυόµενα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γεωργία και τον µαζικό τουρισµό και να προτείνουν πιθανές λύσεις.

Ένας περαιτέρω σκοπός της ανταλλαγής ήταν να δοθεί στους µαθητές η ευκαιρία να εξετάσουν την ποιότητα των προϊόντων που καλλιεργούνται µηχανικά στην Κρήτη και προσφέρονται στην αγορά, και να εξαγάγουν συµπεράσµατα από αυτή την ανάλυση. Οι µαθητές πήγαν στη λαϊκή αγορά, όπου αγόρασαν διάφορα φρούτα και λαχανικά σε οµάδες, και στη συνέχεια στο σχολείο έλεγξαν τα τρόφιµα για την περιεκτικότητα τους σε νιτρικά άλατα. Αποδείχθηκε ότι τα περισσότερα είδη είχαν πολύ χαµηλό επίπεδο νιτρικών <30, και µόνο λίγα είδη υπερέβαιναν ελαφρώς την κανονική τιµή. Ωστόσο, µια µελιτζάνα είχε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο νιτρικών 1500, και µια πατάτα είχε 470.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, οι µαθητές ανέλυσαν επίσης τη µηχανική παραγωγή γεωργικών προϊόντων στην Κρήτη (κυρίως την ελαιοκαλλιέργεια) και προσπάθησαν να αξιολογήσουν το επίπεδο και το δυναµικό καινοτοµίας. Κατά την επίσκεψή τους στο ελαιοτριβείο και το εργοστάσιο παραγωγής ελαιολάδου “Terra Kreta”, οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν από πρώτο χέρι την παραγωγή ελαιολάδου από τον καρπό και να παρατηρήσουν τη µηχανική επεξεργασία.

Μια δεύτερη επίσκεψη έγινε στην εταιρεία “Χιωτάκης”, η οποία παράγει παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Εδώ, οι µαθητές είδαν πώς παράγονται τα τοπικά, παραδοσιακά κρητικά τρόφιµα κάτω από αυστηρές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής, αλλά και µε χρήση υλικών που προέρχονται µόνο από την Κρήτη. Οι µαθητές εξοικειώθηκαν επίσης µε το ζήτηµα της κλίµακας παραγωγής, καθώς τα Χανιά έχουν περισσότερους από ένα εκατοµµύριο κατοίκους το καλοκαίρι και µόνο 100.000 τον χειµώνα.

Αυτό το θέµα απασχόλησε επίσης τους µαθητές κατά τη συνάντησή τους µε τους αντιδηµάρχους που είναι αρµόδιοι για την ενέργεια, τις κοινωνικές υποθέσεις και τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Τέθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε την ποιότητα των τροφίµων, την προστασία του περιβάλλοντος και τις πηγές ενέργειας.

Μετά την επίσκεψη στο δηµαρχείο, οι µαθητές περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ∆Ε∆ΙΣΑ και ενηµερώθηκαν για θέµατα ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων, παραγωγής οργανικού εδάφους και όλα τα επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι µαθητές παρακολούθησαν την παραγωγή οργανικού εδάφους από απόβλητα τροφίµων, κλαδιά και ξύλο.

Στην Ορθόδοξη Ακαδηµία Κρήτης, οι µαθητές ήλθαν σε επαφή µε έννοιες της παγκόσµιας βιωσιµότητας και ιδιαίτερα τη βιώσιµη διατροφή. Ο ∆ρ. Καλογεράκης Αντώνιος χρησιµοποιώντας στην παρουσία του συγκεκριµένα παραδείγµατα ενηµέρωσε τους µαθητές για τα προβλήµατα της αφθονίας και της φτώχειας σε διάφορες περιοχές του κόσµου και την επείγουσα ανάγκη να δράσουµε το συντοµότερο δυνατό. Στο τέλος της παρουσίασης, πολλοί µαθητές παρουσίασαν τις απόψεις τους και έκαναν προτάσεις για την επίλυση αυτού του προβλήµατος.

Αρκετοί µαθητές και από τα δύο σχολεία διερεύνησαν επίσης εντατικά εναλλακτικές µορφές παραγωγής ενέργειας που θα µπορούσαν να οδηγήσουν την Κρήτη έξω από τη σοβαρή ενεργειακή κρίση που υπάρχει εδώ και χρόνια και να αναδείξουν νέες προοπτικές. Το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσίασε στους µαθητές δύο εναλλακτικές πηγές ενέργειας του µέλλοντος: την εφαρµογή της πυρηνικής σύντηξης (Καθηγητής ∆ρ. Καλλιθρακάς Κοντός Νικόλαος) και την παραγωγή Βιοντίζελ (∆ρ. Χατζησταύρος Βασίλειος). Και οι δύο πηγές ενέργειας θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στην Κρήτη υπό ορισµένες συνθήκες και σίγουρα θα συνέβαλαν σηµαντικά στην αύξηση της µηχανικά υποβοηθούµενης παραγωγής τροφίµων, ειδικά µετά την πρόσφατη παγκόσµια ενεργειακή κρίση.

Η επίσκεψη µας στο Ξενοδοχείο Santa Helena Beach Resort παρείχε στους µαθητές ένα απτό παράδειγµα της χρήσης της γεωργίας σε τουριστικές περιοχές. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν από πρώτο χέρι πόσο στενά µπορούν να συνυπάρχουν η γεωργική παραγωγή και ο τουρισµός. Τους έγινε γνωστό, ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι του ξενοδοχείου εργάζονται στον αγροτικό τοµέα κατά τη διάρκεια του χειµώνα, όταν το ξενοδοχείο είναι κλειστό και επιπλέον, οι µαθητές είδαν ότι το µεγαλύτερο µέρος των τροφίµων που καταναλώνουν οι τουρίστες παράγεται ή καλλιεργείται στην Κρήτη.

Η επίσκεψη στον Βοτανικό Πάρκο Χανίων και η παρουσίαση του κ. Μαρινάκη Πέτρου έδωσε στους µαθητές µας τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ότι η Κρήτη θα µπορούσε να αποτελέσει την πηγή γεωργίας για όλη την Ευρώπη, καθώς πολλά τρόφιµα από όλο τον κόσµο καλλιεργούνται εκεί. Λόγω του υψοµέτρου και της τοποθεσίας της, η Κρήτη µπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κλιµατικές ζώνες: τροπική, υποτροπική, µεσογειακή και µια άλλη ζώνη µε διάφορα είδη δέντρων, φυτών και ζώων απο όλο τον κόσµο. Οι µαθητές διδάχθηκαν επίσης πόσο σηµαντικό είναι να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στη φύση, καθώς ο άνθρωπος και η φύση αποτελούν µία ενότητα.

Ένας από τους κύριους στόχους της ανταλλαγής, δηλαδή η βαθύτερη κατανόηση και των δύο πολιτισµών και η εκµάθηση ξένων γλωσσών, επιτεύχθηκε επίσης µε µεγάλη επιτυχία. Μετά την παραµονή τους µε τους Έλληνες συµµαθητές τους, οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από πρώτο χέρι τον ελληνικό πολιτισµό και την ελληνική κουλτούρα και να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους τόσο στη µητρική τους γλώσσα όσο και στα αγγλικά.

Η συνέχεια τον Μάρτιο στο Nordhorn…..