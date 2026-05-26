Μια αισθητή απουσία στην εκδήλωση για τον Σµηναγό Ηλιάκη

Αίσθηση κι αρνητικά σχόλια προκάλεσε στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτοµής του Σµηναγού (Ι) Ηλιάκη, η απουσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.

Ήταν η πρώτη χρονιά στα τόσα χρόνια των εκδηλώσεων µνήµης που δεν παρέστη Υπουργός ή Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας.

∆εν προσκλήθηκε ή δεν φρόντισε το Υπουργείο να εκπροσωπηθεί; Είναι κάτι που µένει να απαντηθεί.

Άλλη µια παράλειψη πάντως ήταν η απουσία αναφοράς στις οµιλίες στα αδέρφια του ήρωα Σµηναγού, που όλα αυτά τα χρόνια πάλεψαν και παλεύουν τόσο για να κρατηθεί ζωντανή η µνήµη του όσο και για να δικαιωθεί µέσω της αποκάλυψης της απόλυτης αλήθειας για τη µοιραία αεροµαχία πάνω από την Κάρπαθο.

Ας ελπίσουµε να καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση µνήµης στα Χανιά και τις επόµενες χρονιές να διοργανώνεται µε ένα τρόπο τέτοιο που θα ενθαρρύνει και τη µεγαλύτερη συµµετοχή του κόσµου.