Αθλητικά

Μια αγωνιστική και πρόστιμο στον Μάριο Ηλιόπουλο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας άκουσε σήμερα την απολογία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αποτυπώθηκαν στο φύλλο αγώνα από τον παρατηρητή, αλλά και την αστυνομία, και αποφάσισε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, να τον τιμωρήσει με ποινή μιας αγωνιστικής και πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ, ενώ η ΠΑΕ θα πληρώσει πρόστιμο 21 χιλιάδων ευρώ.

Η απόφαση:
«Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, β) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2η πράξη, γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) και δ) τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου.
Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού είκοσι ένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την 5η αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στον Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ για την 6η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ».

Η αθλητική δικαστής επέβαλε επίσης πρόστιμο 3.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για το άναμμα πυρσών στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό (με το ελαφρυντικό ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη εκδήλωση πένθους, στη μνήμη των οπαδών της ομάδας που σκοτώθηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, για την οποία μάλιστα είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων η Διεύθυνση Αγωνιστικού της Super League). Χρηματικές ποινές επιβλήθηκαν επίσης στην ΑΕΛ (1.500 ευρώ για τον αγώνα με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό), στον Ατρόμητο (1.000 ευρώ για το ματς με τον ΟΦΗ) και στον Παναιτωλικό (1.000 ευρώ για το παιχνίδι με τον Αρη).

