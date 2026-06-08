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Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2026
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«Μια αγκαλιά για τον Μάνο» – Συναυλία στο Εθνικό Στάδιο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μεγάλη συναυλία στήριξης: «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 6.30 μ.μ. στο Εθνικό Στάδιο Χανίων.
Τη συναυλία διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σε μια κοινή πρωτοβουλία με τον κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή Κωνσταντίνο Αργυρό.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός της βραδιάς είναι να σταθούμε με κάθε δυνατό τρόπο δίπλα στον νεαρό Μάνο από τον Αλικιανό, ο οποίος δίνει με απίστευτη γενναιότητα τη δική του μάχη για τη ζωή, έχοντας ήδη κινητοποιήσει και συγκινήσει ολόκληρη την κοινωνία των Χανίων. Το σύνολο των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για την ενίσχυση της οικογένειάς του και τη συνέχιση των θεραπειών του.
Σε αυτό το κάλεσμα αγάπης, η ανταπόκριση των καλλιτεχνών ήταν άμεση και συγκινητική. Σπουδαίες φωνές της ελληνικής και της κρητικής μουσικής ενώνονται αφιλοκερδώς σε μια μοναδική σύμπραξη, χαρίζοντας στα Χανιά μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
Την κορυφαία στιγμή της βραδιάς υπογράφει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια.
Μαζί του, μια λαμπρή συντροφιά αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών, που στάθηκαν με την ίδια αγάπη και γενναιοδωρία στο πλευρό του Μάνου: ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ανδρέας Μανωλαράκης, ο Μάνος Μαλαξιανάκης και η Κασσιανή Λειψάκη.
Τον μουσικό παλμό θα δώσει ο DJ AndreasOnDecks, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνουν η Γωγώ Καλλιδωνάκη και ο Κυριάκος Καψής.
«Στα Χανιά έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά ότι στα δύσκολα στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Η αγκαλιά που ανοίγουμε για τον Μάνο είναι η αγκαλιά μιας ολόκληρης πόλης. Ευχαριστώ θερμά τον Κωνσταντίνο Αργυρό και όλους τους καλλιτέχνες που αγκάλιασαν αφιλοκερδώς αυτή την προσπάθεια, και καλώ κάθε Χανιώτη να γίνει κι αυτός μέρος αυτής της αγκαλιάς», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.
Τιμή εισιτηρίου: 20€ — το σύνολο των εσόδων διατίθεται για τον Μάνο. Προπώληση εισιτηρίων: μέσω Ticketmaster (https://www.ticketmaster.gr/)

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