«Μια Αγκαλιά για τον Μάνο» – Σήμερα η μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης

Μια μεγάλη μουσική αγκαλιά αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης ετοιμάζονται να ανοίξουν τα Χανιά, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, με τη συναυλία «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο».

Μια κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και του Έλληνα ερμηνευτή, Κωνσταντίνου Αργυρού, ο οποίος ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή και συμμετέχει αφιλοκερδώς, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν επίσης καλλιτέχνες από την ελληνική και την κρητική μουσική σκηνή, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ανδρέας Μανωλαράκης, ο Μάνος Μαλαξιανάκης και η Κασσιανή Λειψάκη, ενώ τον μουσικό παλμό της βραδιάς θα δώσει ο DJ AndreasOnDecks. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβουν η Γωγώ Καλληδονάκη και ο Κυριάκος Καψής, συμβάλλοντας όλοι μαζί αφιλοκερδώς σε μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και προσφοράς.