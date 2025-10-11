Μη με λησμόνει… ένα βιωματικό κόμικς για το Αλτσχάιμερ

Η Αλίξ Γκαρέν γεννήθηκε στο Βέλγιο το 1997 και από πολύ µικρή ηλικία είχε ανακαλύψει την αγάπη της για την τέχνη των κόµικς. Τελείωσε την Καλών Τεχνών στη Λιέγη και µόλις στα τρία χρόνια σπουδών διακρίθηκε µε το Βραβείο Νέων Ταλέντων στο φεστιβάλ Quai des Bulles του Σαιν-Μαλό. Το κόµικς “Μη µε λησµόνει” κυκλοφόρησε το 2021 στο Βέλγιο από τον εκδοτικό οίκο “Le Lombard”, ενώ φέτος το 2025 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις του “Μικρού Ήρωα”.

Πρόκειται για ένα βιωµατικό κόµικς µε θέµα το Αλτσχάιµερ και την εκφυλιστική αυτή νόσο που βρίσκεται ανάµεσά µας και βιώνεται καθηµερινά σε όλο τον κόσµο από πολλούς συνανθρώπους µας. Στο κουβάρι της λήθης, της απώλειας µνήµης ξετυλίγονται και άλλα θέµατα που αφορούν τις οικογενειακές σχέσεις, τα µυστικά, τις συναισθηµατικές αγκιλώσεις και τελικά την ταυτότητά µας- ποιοι είµαστε όταν παύουµε να θυµόµαστε αλλά και ποιοι είναι -πια- οι οικείοι των ανθρώπων µε άνοια.

Ταξίδι προς τη µνήµη

Η Κλεµάνς είναι µια νεαρή ηθοποιός. Η Κλεµάνς τρώει τα νύχια της, όταν έχει άγχος. Η Κλεµάνς δεν µιλάει ανοιχτά µε την µητέρα της και δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της. Η Κλεµάνς ντρέπεται για τον εαυτό της και τη σεξουαλική της ταυτότητα. Ένα µήνυµα της µητέρας της ότι η γιαγιά Μαρί- Λουίζ το έσκασε από το άσυλο θα την κάνει να απαγάγει τη γιαγιά από το “χειρότερο µέρος του κόσµου” και να έρθει αντιµέτωπη µε όλους τους προσωπικούς φόβους αλλά και µε την άνοια της γιαγιάς.

Ένα κόµικς περιπλάνησης και εξερεύνησης µεταξύ µιας εγγονής και µιας γιαγιάς που αλλάζουν ρόλους. Η γιαγιά κάποτε φρόντισε την µικρή Κλεµάνς, και τώρα η εγγονή κάνει το ίδιο για τη γιαγιά που υποφέρει από άγχος, αίσθηση κενού, ανασφάλεια και φόβο. Η γιαγιά συχνά δεν ξέρει που βρίσκεται, αναζητά την τσάντα της, αρνείται να φάει και να πιει, ζητάει τη δική της µητέρα και πατέρα και ζητάει να επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι.

Η κινηµατογραφικότητα του κόµικς

Οι λιτές γραµµές του σκίτσου, οι εξαιρετικές χρωµατικές διαβαθµίσεις, τα κοντινά και τα µακρινά πλάνα, οι αρκετές βουβές σελίδες δηµιουργούν στον αναγνώστη την αίσθηση πως παρακολουθεί ταινία και δεν τον αφήνουν ασυγκίνητο. Το παράτολµο αυτό ταξίδι γιαγιάς και εγγονής τις βάζει σε κίνδυνο αλλά και σε µεγάλες αµφιβολίες την Κλεµάνς για το αν έχει πράξει σωστά. Η αφήγηση δεν είναι γραµµική αφού γίνονται αρκετές αναδροµές που µας παρουσιάζουν τη γιαγιά, τη ζωή της και κυρίως τις αναµνήσεις της Κλεµάνς από το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Την ίδια στιγµή, το κόµικς χωρίζεται σε τρεις χρόνους και τρια περιβάλλοντα: το παρελθόν στο σπίτι της γιαγιάς, το πρόφατο παρόν στο αµάξι και το ταξίδι εγγονής- γιαγιάς, το παρόν στο αστυνοµικό τµήµα.

Γιαγιά και εγγονή – ένας άρρηκτος δεσµός

Η Κλεµάνς και η γιαγιά λειτουργούν αµφότερες θεραπευτικά η µία για την άλλη. Η Κλεµάνς απελευθερώνει τη γιαγιά από το αποστειρωµένο περιβάλλον του ασύλου και ταξιδεύει µαζί της κυριολεκτικά και µεταφορικά στον δρόµο προς το παρελθόν, εκεί που η γιαγιά έχει ανάγκη να βρεθεί. Αντίστοιχα, η γιαγιά γίνεται για την Κλεµάνς η θρυαλλίδα για ένα ταξίδι αυτογνωσίας, κατανόησης του εαυτού και της σχέσης της µε την µητέρα της.

Σε δύο σκηνές, µία στην µπανιέρα και µία στη θάλασσα οι ηρωίδες βουτούν στο νερό γυµνές- σαν να επιστρέφουν στη µήτρα, σαν να προσπαθούν να βρουν τον πυρήνα της µνήµης για κάθε άνθρωπο, την µητέρα, την οικογένεια, την παιδική ηλικία. Γιαγιά και εγγονή θέλουν να επιστρέψουν εκεί.

Μια συγκλονιστική ιστορία η οποία όπως γράφει στο βιβλίο “µας υπενθυµίζει πως η άνοια είναι µια σκληρή διαταραχή χωρίς διακρίσεις, και το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε είναι να παραµείνουµε δίπλα στους αγαπηµένους µας ανθρώπους όσο αυτοί µας έχουν ανάγκη”.