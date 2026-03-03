Μέτρα προστασίας για Μπάλο – Λαφονήσι – Φαλάσαρνα

» Βήµατα υλοποίησης των Σχεδίων δράσης

Ένα µεγάλο µέρος των όσων προβλέπονται από τα “Σχέδια δράσης” για την προστασία Μπάλου, Φαλασάρνων, Λαφονησιού εκτιµάται πως θα έχει προχωρήσει φέτος από τους φορείς που έχουν αναλάβει την εκτέλεση συγκεκριµένων παρεµβάσεων.

∆εν θα έχουν όµως λυθεί δύο ζητήµατα. Αυτό της συγκοινωνίας προς τον Μπάλο ώστε να σταµατήσει η διέλευση ΙΧ και η δηµιουργία ψηφιακής πλατφόρµας από την οποία θα γίνονται οι προκρατήσεις ώστε να περιοριστεί ο συνωστισµός από κόσµο ειδικά κατά τους µήνες αιχµής.

Τα “Σχέδια δράσης” – που προέκυψαν από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν το Σεπτέβρη του 2023 – προβλέπουν µια σειρά από παρεµβάσεις από κάθε φορέα, µε την σχετική χρηµατοδότηση. Τον κύριο όγκο των παρεµβάσεων τον έχει αναλάβει ο ΟΦΥΠΕΚΑ και ακολουθεί η Περιφέρεια, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, οι ∆ήµοι Κισσάµου και Καντάνου- Σελίνου (για το Λαφονήσι) καθώς και η “Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης”.

«Έχουν γίνει µια σειρά σηµαντικά βήµατα στην κατεύθυνση της προστασίας των περιοχών αυτών µε τη συνδροµή όλων των φορέων. Πιστεύω ότι φέτος θα υλοποιηθεί το 50% των σχεδίων δράσης παρά τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν µε τη νοµοθεσία» µας ανέφερε ο ειδικός συνεργάτης του ∆ήµου Κισσάµου για θέµατα περιβάλλοντος και χωροταξίας- πρώην δήµαρχος Ιναχωρίου κ. Κώστας Κουκουράκης.

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΟ

Από το ∆ήµο Κισσάµου έχει κατασκευαστεί ένας µεγάλος χώρος στάθµευσης στην περιοχή της Καλυβιανής ώστε οι επισκέπτες να αφήνουν εκεί τα ΙΧ τους και να µεταφέρονται µε λεωφορείο προς την περιοχή του Μπάλου. Ωστόσο όπως εξηγεί ο κ. Κουκουράκης από τη µια ιδιωτικοί φορείς όπως το ΚΤΕΛ δεν είναι πρόθυµοι να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο, ενώ ακόµα και αν ο ∆ήµος καταφέρει να κάνει προµήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων (όπως προβλέπεται στα “Σχέδια δράσης”) είναι ζήτηµα αν θα µπορέσει να κάνει πρόσληψη οδηγών. Αυτό που σκέφτονται οι φορείς είναι να προχωρήσει η βελτίωση του οδικού δικτύου µε κάποια υπόβαση ή τσιµεντόστρωση µεγάλου τµήµατος ώστε να µπορούν να δροµολογηθούν λεωφορεία, ένα θέµα που όµως δεν θα αντιµετωπιστεί φέτος.

Στα πλαίσια των “Σχεδίων δράσης” προβλέπονται και παρεµβάσεις για την αναβίωση της χλωρίδας στην Ήµερη Γραµβούσα από το “Μουσείο Φυσικής Ιστορίας”, η ενεργητικότερη προστασία της λιµνοθάλασσας του Μπάλου από τον ΟΦΥΠΕΚΑ κα.

ΣΤΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

Σε ό,τι αφορά τα Φαλάσαρνα η κατασκευή ιδιωτικών χώρων στάθµευσης σταµάτησε την κάθοδο ΙΧ στην παραλία. Ωστόσο το πρόβληµα µετακυλίεται στο δρόµο που οδηγεί από την Παχιά Άµµο προς το αλιευτικό λιµάνι.

«Σε όλο το δρόµο αυτοκίνητα πάρκαραν αριστερά και δεξιά δηµιουργώντας κυκλοφοριακό κοµφούζιο, αλλά ακόµα και πάνω στις αµµοθίνες προκαλώντας περιβαλλοντική ζηµιά. Από φέτος σε ένα µήκος 800 µ. θα µπουν κολονάκια και σηµατοδότηση θα επιτρέπεται η στάθµευση στη µια πλευρά και θα απαγορεύεται από τη µεριά των αµµοθινών» λέει ο κ. Κουκουράκης.

Επίσης αυτές τις ηµέρες θα ξεκινήσει η προφύλαξη και ανάδειξη δηµοτικής περιουσίας έκτασης 25 στρ. ως οικότοπος προτεραιότητας στην ίδια περιοχή.

ΣΤΟ ΛΑΦΟΝΗΣΙ

Φέτος αναµένεται να ξεκινήσει η δράση από το ΕΛΚΕΘΕ για την προστασία των Λιβαδιών Ποσειδωνίας τη θαλάσσια περιοχή του Λαφονησιού. Επίσης, οι δύο δήµοι Κισσάµου και Καντάνου Σελίνου έχουν αναλάβει την υποχρέωση τοποθέτησης νέων ξύλινων διαδρόµων και συντήρησης των παλιών, προστασίας των κέδρων και την υλοποίηση δράσεων στο νησί για να εξασφαλιστεί η διάσωση της χλωρίδας του.

Το µείζον ζήτηµα που απασχολεί πάντως το φορείς είναι αυτό της επισκεψιµότητας καθώς ειδικά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο ο αριθµός των ανθρώπων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές είναι πολύ µεγάλος επιβαρύνοντας τις περιβαλλοντικά. «Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια έχουν να κάνουν µε το συνωστισµό, µε τον πολύ κόσµο. Πρέπει να δούµε πως θα κάνοµε µια διαχείριση να συνεργαστούν όλοι οι φορείς ώστε να προχωρήσουµε την ψηφιακή πλατφόρµα µέσω της οποίας να γίνονται οι κρατήσεις και να εξασφαλιστεί η παρουσία ενός αριθµού επισκεπτών που δεν θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά τις περιοχές αυτές» λέει ο κ. Κουκουράκης.