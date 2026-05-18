Μέτρα… πάνε κι έρχονται!

Το αποτύπωµα του πολέµου στη Μέση Ανατολή, στην οικονοµία και ειδικά στον τοµέα της ενέργειας θα καθορίσει ενδεχοµένως τις επόµενες µέρες το αν θα υπάρξει ένα νέο πακέτο στήριξης των πολιτών στη χώρα µας.

Στο τραπέζι του Yπουργείου Οικονοµικών υπάρχει ένα ποσό 200 εκατοµµυρίων ευρώ -που έχει περισσέψει από το περσινό υπερπλεόνασµα- το οποίο µπορεί να χρηµατοδοτήσει ένα τέτοιο νέο πακέτο µέτρων στήριξης. Το θέµα είναι εάν αυτό το πακέτο θα έρθει.

∆εδοµένου ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα άµεση λήξη του πολέµου, και µε τις τιµές του πετρελαίου να κινούνται… ανηφορικά, το οικονοµικό επιτελείο ήδη εξετάζει το ενδεχόµενο επέκτασης και τον Ιούνιο της επιδότησης 20 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης και πιθανά και του fuel pass. Και οι αποφάσεις του αναµένονται.

Πάντως µέσα στην εβδοµάδα αναµένεται να έρθει προς διαβούλευση το νοµοσχέδιο µε τα µέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι θα δούµε να εφαρµόζονται µέσα στον Ιούνιο το επίδοµα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα µέτρα για τους αγρότες, αλλά και τους δανειολήπτες.

Μέτρα, λοιπόν, ακούγονται… µέτρα πάνε κι έρχονται… αλλά η ακρίβεια παραµένει!