Μέτρα για τις ανάγκες της κοινωνίας

Μέτρα, τα οποία αναµένεται να βοηθήσουν σηµαντικά τη µέση ελληνική οικογένεια και τους νέους, αυξάνοντας το εισόδηµά τους -κάτι που θα φανεί από την 1η Ιανουαρίου- µέσω της µείωσης της παρακράτησης στους µισθούς ανακοίνωσε, όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί κατά κόρον το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ο πρωθυπουργός από τη ∆ΕΘ το Σάββατο.

Επιπλέον τα µέτρα, στοχεύουν να αντιµετωπίσουν το µείζον δηµογραφικό πρόβληµα, µηδενίζοντας τον φόρο για οικογένειες µε τέσσερα παιδιά.

Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, πυρήνας της πολιτικής είναι η βελτίωση του εισοδήµατος, η ασφάλειας της χώρας και η ελπίδα για τους νέους.

«Το κόστος ζωής όπως παντού έχει αυξηθεί (σ.σ. παραδέχθηκε). Κεντρική προτεραιότητα µας η στήριξη του εισοδήµατος ως ανάχωµα στην ακρίβεια», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Σαφώς, οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν καθίστανται δυνατές χάρη στην υπεραπόδοση του προϋπολογισµού και την αύξηση εσόδων από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.

Και σαφώς, απαιτείται η συνέχιση των δράσεων για περαιτέρω περιορισµό της φοροδιαφυγής και για διατήρηση και ενίσχυση του δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος, καθώς οι ανάγκες της κοινωνίας συνεχώς αυξάνονται