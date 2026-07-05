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Μέτρα για την κλιματική αλλαγή

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
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Ολοένα και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρωτοφανείς πλημμύρες, καύσωνες, ξηρασίες, καταστροφικές πυρκαγιές καταγράφονται σε πολλές χώρες της υφηλίου.
Είναι γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα που δεν γνωρίζει σύνορα με αρνητικές συνέπειες σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Χαρακτηριστικά μάλιστα, περιοχές της Ευρώπης όπου κατοικούν 410 εκατ. άνθρωποι, βίωσαν θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια του κύματος καύσωνα στις 15 με 30 Ιουνίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού. Ενός καύσωνα που εξαπλώθηκε από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Ουκρανία, περνώντας από τα Βαλκάνια και τη Γερμανία, με πρωτόγνωρη θνησιμότητα. Ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.
Μπροστά σε αυτήν τη.. νέα τάξη πραγμάτων καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη δράσεων για το κλίμα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις “φωνάζουν”… αλλά πόσο εισακούονται;

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