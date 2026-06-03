Μετόχι Ησυχάκη: Μελέτη υπάρχει, χρηµατοδότηση;

Την περίοδο του κορωνοϊού είχε υπογραφεί η σύµβαση για την εκπόνηση µελέτης ανακατασκευής του Μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό, ένα σηµαντικό κτήριο για το οποίο ο ∆ήµος Πλατανιά σχεδίαζε την αξιοποίησή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η µελέτη ολοκληρώθηκε, τώρα αναζητούνται 3 εκ. ευρώ για την αποκατάστασή του. Θα περίµενε κάποιος η Περιφέρεια Κρήτης, που έχει ως µόνιµη επωδό «φέρτε µου έτοιµες µελέτες να τις χρηµατοδοτήσω», ότι θα έπαιρνε πιο “ζεστά” το θέµα και θα λάµβανε πρωτοβουλίες ώστε να βρει το κατάλληλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. Όµως για την ώρα διαβάζουµε µόνο για χρηµατοδοτήσεις ανακατασκευής θρησκευτικών µνηµείων στην Ανατολική Κρήτη, αν περισσέψει κάτι από εκεί ας δει και το Μετόχι Ησυχάκη η Περιφέρεια.
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