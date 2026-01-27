menu
METLEN: διεθνής επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ

Νέες αναθέσεις έργων και στρατηγικές συνεργασίες σε διεθνείς αγορές ανακοίνωσε η METLEN.

ΕΙδικότερα όπως αναφέρει η εταιρεία: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις βασικές αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη METLEN, η εταιρεία εξασφάλισε μία νέα σύμβαση EPC με την Elgin για το φωτοβολταϊκό πάρκο Maesmawr ισχύος 24,5 MW στο Rhondda Cynon Taff της Ουαλίας. Το Maesmawr αναμένεται να συμβάλει στον μεσοπρόθεσμο στόχο της κυβέρνησης της Ουαλίας για την επίτευξη 70% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030, παρέχοντας καθαρή ενέργεια σε περίπου 7.000 νοικοκυριά και αντισταθμίζοντας περίπου 3.600 τόνους εκπομπών CO ετησίως.

Στην Ιρλανδία, η METLEN επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της μέσω νέου συμβολαίου EPC για φωτοβολταϊκό έργο στην κομητεία Louth, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του έργου με την ονομασία «Project Monvallet». Το συνολικό έργο περιλαμβάνει ένα πολυφασικό φωτοβολταϊκό πάρκο σε συνδυασμό με Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS), με συνολική προγραμματισμένη ισχύ που υπερβαίνει τα 200 MW. Το Project Monvallet είναι ιδιοκτησίας της L&G NTR Clean Power (Europe) III SCSp RAIF, μιας κοινής πλατφόρμας της NTR, κορυφαίας εταιρείας που ειδικεύεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Legal & General, ενός από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη. H συμφωνία για την METLEN περιλαμβάνει την κατασκευή των δύο πρώτων φάσεων του φωτοβολταϊκού πάρκου, που αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ 65 MW. Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει άδειες και συνδέσεις με το δίκτυο, επιτρέποντας μια απρόσκοπτη πορεία υλοποίησης.

-Στην Ιταλίαη εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα επταετή φυσική Συμφωνία Tolling με την Dolomiti Energia Group για Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW. Το έργο αναπτύσσεται και υλοποιείται εξ ολοκλήρου από την ομάδα της Renewables & Energy Transition Platform της METLEN και έχει ήδη εξασφαλίσει κατακύρωση στον Capacity Market. Οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη, με την έναρξη λειτουργίας να αναμένεται εντός του 2026.

«Συνολικά, τα έργα αυτά αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της METLEN για τη διεθνή διεύρυνση της πλατφόρμας ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, συνδυάζοντας ισχυρή εκτελεστική ικανότητα με μακροπρόθεσμες εμπορικές δομές και λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Η METLEN συνεχίζει να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, με έργα ιδιοκτησίας της συνολικής ισχύος 1,6 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή παγκοσμίως, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στην ενεργειακή μετάβαση. Με παρουσία σε πολλαπλές ευρωπαϊκές αγορές, η εταιρεία διευρύνει σταθερά το διεθνές της αποτύπωμα σε ηλιακή ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας και υβριδικές ενεργειακές λύσεις», καταλήγει η ανακοίνωση..

