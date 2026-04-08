Μεθυσμένος οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό για να αποφύγει έλεγχο

Οδηγός, που φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, συνελήφθη καθώς επιχείρησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του ένστολο αστυνομικό που του έκανε σήμα να σταματήσει, ενώ οδηγώντας επικίνδυνα προκάλεσε στη συνέχεια τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, εγκαταλείποντας το σημείο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα, στην Περαία Θεσσαλονίκης, με τον 44χρονο συλληφθέντα, να ακινητοποιείται ύστερα από καταδίωξη, κατά την οποία παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, κινούμενους αντίθετα σε μονόδρομο και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή- οδήγηση που κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.

Αστυνομικοί που επελήφθησαν διαπίστωσαν ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ παρουσίασε πλαστή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με ανακοίνωσε της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του 44χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία, απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο μεταξύ, τροχονομικό έλεγχο επιχείρησε, χθες το μεσημέρι, να αποφύγει κι ένας 73χρονος οδηγός, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ηλικιωμένος φέρεται, μάλιστα, να επιχείρησε να συγκρουστεί με περιπολικό της Αστυνομίας, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για πεζούς και άλλους οδηγούς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη τελικά και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

