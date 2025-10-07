menu
17.4 C
Chania
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Μεθυσμένος οδηγός χωρίς άδεια έπεσε σε 13 αυτοκίνητα στη Φυλής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, απογευματινές ώρες χθες (06/10), ένας 52χρονος  οδηγός αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, απογευματινές ώρες χθες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum