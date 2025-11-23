Μεθυσμένες και ημιλιπόθυμες βρέθηκαν δύο ανήλικες στην Καλαμαριά

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν δύο 14χρονες από τη Γεωργία στην παραλία της Καλαμαριάς. Οι δύο ανήλικες ήταν σε κατάσταση μέθης και πεσμένες στο δρόμο. Στο σημείο έσπευσε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε την μία ανήλικη σε ημιλυπόθυμη κατάσταση και την μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ η φίλη της οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας για προστατευτική φύλαξη, ενώ λίγο αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο ανήλικες είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν μαζί με άλλες φίλες τους. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δεν εντοπίστηκε, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση προϊόντων αλκοόλ σε ανηλίκους.