Μετεγκατάσταση της ελληνικής πρεσβείας από την Τεχεράνη στο Μπακού

Με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης μεταφέρεται η ελληνική πρεσβεία από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε τη μετεγκατάσταση της πρεσβείας της Ελλάδας από την Τεχεράνη στο Μπακού, απόφαση που ανακοινώθηκε επίσημα από την εκπρόσωπο Λιάνα Ζώτου. Η κίνηση αυτή αποδίδεται στις επιδεινούμενες συνθήκες ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Ιράν, οι οποίες δεν επιτρέπουν πλέον την ασφαλή λειτουργία της διπλωματικής αποστολής.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε τη μετεγκατάσταση της πρεσβείας της Ελλάδας από την Τεχεράνη στο Μπακού, απόφαση που ανακοινώθηκε επίσημα από την εκπρόσωπο Λιάνα Ζωχιού. Η κίνηση αυτή αποδίδεται στις επιδεινούμενες συνθήκες ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Ιράν, οι οποίες δεν επιτρέπουν πλέον την ασφαλή λειτουργία της διπλωματικής αποστολής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπάρχουν αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ιράν, καθώς ο αριθμός των Ελλήνων που διαμένουν εκεί είναι πολύ μικρός και αφορά κυρίως μέλη οικογενειών και προσωπικό της διπλωματικής αποστολής. Οι λεπτομέρειες της μετεγκατάστασης δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη σταθερή θέση της Ελλάδας ότι η πλήρης εποπτεία του βαλλιστικού και πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, η Ελλάδα, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνέβαλε στη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο εξέδωσε ψήφισμα εκφράζοντας πλήρη αλληλεγγύη προς τη χώρα και υποστηρίζοντας την εδαφική της ακεραιότητα. Η Αθήνα τάσσεται κατά επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας και υπενθυμίζει ότι πρόσφατα είχε αποστείλει στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο.