Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

Mετεγγραφές φοιτητών: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σήμερα, Πέμπτη, στις 14:00 λήγει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση μετεγγραφής/μετακίνησης των φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ).

Υπενθυμίζεται από το υπουργείο Παιδείας, ότι οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να επισκεφθούν τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εν λόγω προθεσμία αφορά τις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες (μοριοδοτούμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, κατηγορίες ειδικού ποσοστού, όπως πχ. σοβαρές παθήσεις), καθώς επίσης και τις περιπτώσεις κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών για φοιτητές/τριες που επικαλούνται τεκμηριωμένα ιδιαίτερα σοβαρούς και εξαιρετικούς λόγους.

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. Από το υπουργείο Παιδείας επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

 

