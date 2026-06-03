Μεταναστευτικό: Συνάντηση Σημανδηράκη με την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Laura Lo Castro, υποδέχθηκαν στο Δημαρχείο Χανίων ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας, κα Ελένη Ζερβουδάκη, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την κοινωνική συνοχή και τις δράσεις υποστήριξης που υλοποιούνται στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά και τη συνολική εικόνα που διαμορφώνεται στην περιοχή λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών που προκύπτουν και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμαρχος Χανίων στο φαινόμενο της ρητορικής μίσους που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και η καλλιέργεια κλίματος φόβου και διχασμού δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι τοπικές κοινωνίες. Όπως τόνισε, η όξυνση του δημόσιου λόγου εντείνει τις κοινωνικές εντάσεις και απομακρύνει τη συζήτηση από την αναζήτηση ουσιαστικών και εφαρμόσιμων λύσεων. Ο κ. Σημανδηράκης υπογράμμισε ότι τόσο ο Δήμος Χανίων όσο και η κοινωνία των Χανίων έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν σύνθετα ζητήματα με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και αίσθημα αλληλεγγύης, σημειώνοντας ότι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε πρόκλησης.

Από την πλευρά της, η κα Lo Castro αναγνώρισε τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν σχετικά με την όξυνση του δημόσιου λόγου και εξέφρασε τη διάθεση της Ύπατης Αρμοστείας να συνεχίσει να συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό έγινε σύντομη αναφορά σε προγράμματα που υλοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία σε σχολικές κοινότητες και σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού που αποσκοπούν στην καλλιέργεια αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας αναφέρθηκε στη διαρκή παρουσία των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου στο πεδίο, καθώς και στη συνεργασία που αναπτύσσεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών που καταγράφονται.

Στη συνέχεια, η Αντιδήμαρχος, μαζί με τα στελέχη του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων, παρουσίασαν αναλυτικά το έργο που υλοποιείται μέσω των υπηρεσιών του Κέντρου, παραθέτοντας στοιχεία για τον αριθμό των ωφελούμενων και το εύρος των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης, στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στις δράσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση των μεταναστών και προσφύγων σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Η κα Lo Castro εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το έργο του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας συνόδευαν οι κ. Δεδούσης Διαούρτας και κα Έμμα Κόκκινη, Field Associates της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, ο κ. Max Erwig, Σύμβουλος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η κα Natasha Adami, Migration, Justice and Home Affairs Officer της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, καθώς και ο κ. Bernard Delbe, Αναπληρωτής Ακόλουθος Εσωτερικής Ασφάλειας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Η συνάντηση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, των διεθνών οργανισμών και των αρμόδιων αρχών απέναντι σε ζητήματα που απαιτούν ψυχραιμία, υπευθυνότητα και συνεννόηση. Ο Δήμος Χανίων θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση ενός δημόσιου διαλόγου που θα εστιάζει στην αναζήτηση λύσεων και στη διαμόρφωση συνθηκών συνεννόησης, μακριά από λογικές πόλωσης και διχασμού.στην Ελλάδα.