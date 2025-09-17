menu
28.7 C
Chania
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη συμφώνησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Περιφερειάρχης  Σταύρος Αρναουτάκης, στο περιθώριο τής συνάντησης που είχαν το πρωί της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου για τα θέματα της τοπικής Εκκλησίας.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, χρονικό περιθώριο για να προχωρήσει το σχέδιο, που είχε αποτελέσει και την πρόταση των τοπικών αρχόντων της Κρήτης, υπάρχει, όπως δήλωσε ο κ. Αρναουτάκης μιλώντας την Τετάρτη στα τοπικά ΜΜΕ.

«Οι άνθρωποι που έρχονται πρέπει να μεταφέρονται άμεσα, δεν μπορούν να παραμένουν για τόσο διάστημα. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ξεπεράσαμε τα 1.000 άτομα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, επιμένοντας στην αρχική του θέση.
Το αίτημα και η υφιστάμενη – εξαιρετικά δύσκολη – κατάσταση μεταφέρθηκε και στους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη.

«Υπάρχει πρόβλημα και με τους ανθρώπους που έχουν τη φύλαξη, τους Λιμενικούς, και με την Αστυνομία. Δεν γίνεται να έχουμε 1.000 άτομα και να έχουμε για τη φύλαξή τους πέντε ενστόλους», είπε ο  κ. Αρναουτάκης, ενώ έδειξε να αφουγκράζεται πλήρως την αγωνία των Λιμενικών για τις εξαιρετικά δύσκολες – από υγειονομικής πλευράς- συνθήκες στο χώρο κράτησης του “ψυγείου” στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Και στην Αγυιά Χανίων, όμως τα πράγματα δεν είναι καλύτερα.
«Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) θέλουν να σταματήσουν να πηγαίνουν δουλειά”», είπε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Σήμερα περίπου 600 άτομα φεύγουν για την ηπειρωτική χώρα, σε μία προσπάθεια αποσυμφόρησης της δομής στα Χανιά – οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν τις επόμενες ημέρες τμηματικά.

Το ζήτημα είναι να ανακοπούν οι ροές από τη Λιβύη, παραδέχθηκε ο κ. Αρναουτάκης αισιοδοξώντας ότι προϊόντος του χρόνου θα υπάρξει βελτίωση.

