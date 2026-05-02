Μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις στην Κρήτη

Νέες αφίξεις μεταναστών σημειώθηκαν στην Κρήτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ρεθύμνου για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους τριάντα δύο (32) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (όλοι άνδρες). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια οδηγήθηκαν με λεωφορείο σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο. Κατά την προανακριτική διαδικασία από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, αναγνωριστηκε ένας 24χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αιγύπτου) ως ο διακινητής των υπολοίπων και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση». Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 29.04.26 από παραλία του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 1.500 έως 3.000 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ρεθύμνου για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα Ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους σαράντα δύο (42) αλλοδαπούς επιβαίνοντες (41 άνδρες και μία γυναίκα). Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια οδηγήθηκαν με λεωφορείο σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο. Κατά την προανακριτική διαδικασία από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, αναγνωριστηκε ένας 22χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σουδάν) ως ο διακινητής των υπολοίπων και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 29.04.26 από παραλία του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 1.500 έως 2.000 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Τέλος, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας για την ύπαρξη αλλοδαπών στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Μύρτου και Μύθων. Αμέσως, στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν 43 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο του Δήμου σε προσωρινό χώρο φύλαξης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.