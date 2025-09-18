Μεταναστευτικό: Εκρηκτική η κατάσταση στην Αγιά – Κινητοποίηση λιμενικών στη Σούδα

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς που έχει μετατραπεί σε χώρο κράτησης μεταναστών, με τους λιμενικούς να έχουν ξεπεράσει τις αντοχές τους καθώς πέρα από τη διάσωση και τη φύλαξη αυτών των ανθρώπων, εκτελούν και χρέη τραυματιοφορέων και… τραπεζοκόμων.

Το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αγιά παρέμεναν 813 μετανάστες καθώς μετά από πιέσεις και το επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του χώρου.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο, το βράδυ της Τρίτης, όταν εξεγέρθηκαν οι μετανάστες που παρέμεναν έγκλειστοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και προκάλεσε την κινητοποίηση το μεσημέρι της Πέμπτης της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, στην είσοδο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων στη Σούδα. Στην κινητοποίηση συμμετείχε η Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης και ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Χανίων.

«Σταματήστε τη ΝΤΡΟΠΗ! Οχι σε επικίνδυνους χώρους κράτησης! Οχι στην κοροιδία και τον εμπαιγμό. Οχι οι ευθύνες των άλλων πάνω στην πλάτη μας», έγραφε το πανό των λιμενικών Δυτικής Κρήτης ο πρόεδρος των οποίων, σε δραματικούς τόνους, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ζήτησε να δοθεί λύση και να ενισχυθούν το Λιμενικό και η Αστυνομία με προσωπικό για να τονίσει: «Είναι τραγικό να χυθεί αίμα μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις».

Σημειώνεται ότι από την αρχή του μεταναστευτικού στην Κρήτη, έχουν γίνει περίπου 350 διασώσεις και 19.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Χθες, παρέμεναν στην Αγιά 813 άνθρωποι.

Αναλυτικό ρεπορτάζ με δηλώσεις εκπροσώπων των Λιμενικών και της Αστυνομίας θα δημοσιευτεί στα “Χανιώτικα νέα” την Παρασκευή.