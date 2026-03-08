Μεταναστευτικό: Δύο συλλήψεις για τους 112 μετανάστες νότια της Γαύδου

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Σώμα/ Ελληνική Ακτοφυλακή, αναφορικά με τον εντοπισμό και διάσωση 112 αλλοδαπών νότια της Γαύδου την 06/03/26,« συνελήφθησαν ένας 19χρονος και ένας 22χρονος (υπήκοοι νότιου Σουδάν αμφότεροι) για παράβαση του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση», του Ν. 5275/26 «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1233» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων»

* φωτ. αρχείου