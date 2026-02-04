Μεταναστευτικό: Αδειασε η Αγιά, ο καιρός δεν επέτρεψε νέες καραβιές – Η τροπολογία για τις Περιφέρειες

Κανένας μετανάστης δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο χώρο κράτησης στην Αγιά Χανίων.

Οσοι κρατούνταν έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα ενώ οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν επιτρέψει μέχρι τώρα την άφιξη νέας καραβιάς στη Γαύδο.

Στο μεταξύ, στην ιστοσελίδα της Βουλής “ανέβηκε” η τροπολογία στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό που καθορίζει στο άρθρο 1, παράγραφος 9, ότι «με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το σκοπό αυτόν.

Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία δύναται να ενεργεί και σε συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία Τοπικής αρμοδιότητας».

Διαβάστε την τροπολογία εδώ.