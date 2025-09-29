Μετακινούνται οι λαϊκές αγορές Δευτέρας, Τετάρτης και Πέμπτης

Υπέρ της μετακίνησης των λαϊκών αγορών της Δευτέρας στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, της Τετάρτης στη ΒΙΟΧΥΜ και της Πέμπτης στο οικόπεδο της πρώην ΑΒΕΑ ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” καταψήφισε την απόφαση για τη λαϊκή αγορά της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο και της Πέμπτης στη Νέα Χώρα, δηλώνοντας πως είναι υπέρ της αξιοποίησης των χώρων για τους λόγους που αγοράσθηκαν από το Δήμο.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να εφαρμοστούν από τον Νοέμβριο για την λαϊκή της Δευτέρας και της Τετάρτης και επόμενο διάστημα της Πέμπτης.