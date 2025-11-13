Μεταφορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από την Αφρική στην Ευρώπη

» Από τη διεθνή πρωτοβουλία DESERTEC στο έργο GREGY

Η πρωτοβουλία DESERTEC, γνωστή ευρύτερα και σαν βιοµηχανική σύµπραξη DESERTEC αποτέλεσε ένα φιλόδοξο όραµα στις αρχές του 21ου αιώνα. Αφορούσε τη παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας σε έρηµες και ηλιόλουστες περιοχές της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και την µεταφορά της στην Ευρώπη µέσω µεγάλων υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας DESERTEC τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενώ η βιοµηχανική σύµπραξη DESERTEC ξεκίνησε το 2009. ∆ηµιουργήθηκε στο Μόναχο της Γερµανίας µε σκοπό να υλοποιήσει το όραµα της πρωτοβουλίας DESERTEC, δηλαδή, την παραγωγή καθαρής, ανανεώσιµης ενέργειας από τις ερήµους της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής (περιοχή Middle East Northern Africa- MENA) και τη µεταφορά της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Η σύµπραξη ιδρύθηκε µε την υποστήριξη µεγάλων Ευρωπαϊκών βιοµηχανιών και ενεργειακών εταιρειών, όπως η Siemens, η Deutsche Bank, η E.ON, η RWE, η ABB, η Munich Re και άλλες. Ο στόχος της ήταν να µετατρέψει το θεωρητικό όραµα του DESERTEC σε ένα ρεαλιστικό επιχειρηµατικό σχέδιο. Η κεντρική ιδέα ήταν απλή αλλά φιλόδοξη:

Να αξιοποιηθεί η άφθονη ηλιακή ενέργεια των ερήµων, µέσω σταθµών µετατροπής της ηλιακής θερµικής ενέργειας σε ηλεκτρική και φωτοβολταϊκών σταθµών, για να καλυφθεί µέρος της ενεργειακής ζήτησης της Ευρώπης και των χωρών της περιοχής MENA, µέσω ενός δικτύου διασυνδεδεµένων ηλεκτρικών γραµµών υψηλής τάσης (High Voltage Direct Current-HVDC). Η πρωτοβουλία ήταν πολύ φιλόδοξη καθώς προβλεπόταν πως µέχρι το 2050 το έργο θα µπορούσε να καλύψει έως και περίπου 15 % της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης.

1 από 2

Το όραµα και οι αρχικές προσδοκίες

Η πρωτοβουλία DESERTEC βασιζόταν στο γεγονός ότι οι έρηµοι της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής διαθέτουν τεράστια ηλιακή ακτινοβολία και χώρο, όπου θα µπορούσε να παραχθεί πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ενώ η µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές τις περιοχές προς την Ευρώπη µέσω υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης (HVDC) είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτή και θα δηµιουργούσε οικονοµίες κλίµακας. Επιπλέον, από την αρχή επισηµαίνονταν ότι πέρα από την ενέργεια, το εγχείρηµα θα παρείχε τοπικά οικονοµικά οφέλη σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που περιελάµβαναν θέσεις εργασίας, τεχνογνωσία και αναπτυξιακές προοπτικές.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της πρωτοβουλίας DESERTEC:

Μέχρι το 2050, περίπου 15 % της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης θα µπορούσε να προέρχεται από σταθµούς ηλιακής ενέργειας στη Σαχάρα.

Η επένδυση θα ανερχόταν σε 400 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Θα δηµιουργούνταν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις χώρες του Μαγκρέµπ και της Μέσης Ανατολής.

Θα υπήρχε σηµαντική µείωση των εκποµπών CO₂ και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Η συνδυασµένη αυτή προσέγγιση – έργα µεγάλης κλίµακας, διεθνής διασύνδεση, πράσινη ενέργεια, ανάπτυξη του Νότου – προκάλεσε µεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό. Έδωσε µια εικόνα «µεγάλου έργου» που θα συνδύαζε οικολογία, οικονοµία και γεωπολιτική αλλαγή. Παρά το λαµπρό όραµα, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας αντιµετώπισε σοβαρές δυσκολίες και τελικά δεν πέτυχε τον αρχικό της στόχο. Σαν βασικές αιτίες αποτυχίας της θα µπορούσαν να θεωρηθούν:

α) Πολιτική και γεωπολιτική αστάθεια

Η συνεργασία µεταξύ Ευρωπαϊκών και Μεσανατολικών/ΒορειοΑφρικανικών κρατών αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από ό,τι υπολογιζόταν. Η Αραβική Άνοιξη το 2011, η πολιτική αστάθεια και οι πολεµικές συγκρούσεις σε αρκετές χώρες του Μαγκρέµπ και της Μέσης Ανατολής (Λιβύη, Ιράκ, Συρία, Λίβανος) επηρέασαν αρνητικά τις επενδύσεις στη περιοχή αυτή. Επιπλέον, ζητήµατα όπως η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από χώρες της περιοχής, η διαφορετική νοµική και ρυθµιστική βάση, η έλλειψη σταθερών διακρατικών συµφωνιών αποτέλεσαν εµπόδια.

β) Υψηλό κόστος και τεχνική πολυπλοκότητα

Το κόστος υλοποίησης ήταν τεράστιο που εκτιµάτο γύρω στα 400 δισ. ευρώ για όλο το έργο. Η ανάγκη για τεράστιες επενδύσεις σε σταθµούς µετατροπής της ηλιακής θερµικής ενέργειας σε ηλεκτρική (Concentrated Solar Power) και σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς, σε υποδοµές HVDC διασύνδεσης, σε υποθαλάσσια/υπόγεια καλώδια µεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης έκανε το εγχείρηµα εξαιρετικά δαπανηρό. Παράλληλα, η τεχνολογία µετατροπής της ηλιακής θερµικής ενέργειας σε ηλεκτρική δεν κατάφερε να γίνει τόσο φθηνή και αξιόπιστη όσο η φωτοβολταϊκή τεχνολογία που εξελίχθηκε ραγδαία.

γ) Αλλαγή τοπίου στην αγορά ενέργειας

Το µοντέλο παραγωγής µεγάλης κλίµακας εξαγωγής ενέργειας προς την Ευρώπη φάνηκε να χάνει έδαφος καθώς στην Ευρώπη αναπτύχθηκε περισσότερο η αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας µε τοπικά και µικρότερης κλίµακας φωτοβολταϊκά έργα, µειώθηκαν οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας και οι επενδυτές έγιναν πιο προσεκτικοί.

δ) Κριτική ως προς τη δικαιοσύνη και την εµπλοκή των τοπικών κοινωνιών

Η πρωτοβουλία DESERTEC κατηγορήθηκε ότι ακολουθεί προσέγγιση από τη κορυφή στη βάση (top-down approach), µε ελάχιστη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, ενώ υπήρχε κίνδυνος δηµιουργίας ενεργειακής αποικιοκρατίας (neo-colonialism), δηλαδή την (µη ισότιµη) αξιοποίηση της ερήµου, των ενεργειακών πηγών και της εργασίας του τοπικού πληθυσµού στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή προς όφελος της Ευρώπης.

ε) ∆ιάσταση στρατηγικής και διοίκησης

Η απόσυρση στη πορεία σηµαντικών εταιρειών της βιοµηχανικής σύµπραξης DESERTEC όπως η Siemens και η Bosch, έστειλε ισχυρό σήµα για τη µη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος. Επίσης, η µη σύγκλιση των στρατηγικών, των ρόλων και της συνεργασίας µεταξύ της πρωτοβουλίας DESERTEC και της βιοµηχανικής σύµπραξης DESERTEC οδήγησε σε διαφωνίες και ρήξη.

Το 2013 η πρωτοβουλία DESERTEC αποχώρησε από τη βιοµηχανική σύµπραξη DESERTEC, επικαλούµενη σηµαντικές διαφορές. Από εκεί και πέρα, η βιοµηχανική σύµπραξη DESERTEC επαναπροσδιόρισε το έργο της σε µικρότερη κλίµακα εστιάζοντας στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Στην πραγµατικότητα, το αρχικό όραµα των διασυνοριακών µεγα-έργων έµοιαζε να έχει αποτύχει ενώ πολλές µελέτες και άρθρα τότε χαρακτήρισαν το έργο σαν µη υλοποιήσιµο.

Η εµπειρία από τη πρωτοβουλία DESERTEC άφησε ορισµένα πολύτιµα µαθήµατα για το µέλλον µεγάλων ενεργειακών έργων:

Η τεχνολογία µπορεί να είναι διαθέσιµη, αλλά εάν οι συνθήκες (πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές) δεν είναι ευνοϊκές η υλοποίηση των έργων καθίσταται ανέφικτη.

Η αποµακρυσµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για εξαγωγή (αντί για τοπική κατανάλωση) έδειξε ότι είχε πολιτικούς και εµπορικούς κινδύνους που δεν εκτιµήθηκαν επαρκώς.

Η παραγωγή ενέργειας κοντά στους χώρους κατανάλωσης της προτιµήθηκε έναντι της ιδέας εξαγωγής ενέργειας από µεγάλες αποστάσεις.

Η συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών, η αποδοχή, η δίκαιη κατανοµή οφελειών και η συµβολή των χωρών του Νότου είναι καθοριστικές ενώ δεν επαρκεί ένα αναπτυξιακό όραµα του Βορρά για τον Νότο.

Οι µεγάλες επενδύσεις υψηλού ρίσκου απαιτούν σταθερό πολιτικό και θεσµικό πλαίσιο καθώς η αστάθεια υπονοµεύει την αξιοπιστία και τη βιωσιµότητα των επενδύσεων.

Η ευελιξία της στρατηγικής είναι σηµαντική ενώ τα έργα πρέπει να µπορούν να προσαρµοστούν σε τεχνολογικές αλλαγές, µεταβολές κόστους και νέες συνθήκες αγοράς.

Συνοψίζοντας, η πρωτοβουλία Desertec αποτέλεσε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρηµα, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να υλοποιηθεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Η αποτυχία της δεν είναι αποτέλεσµα µιας µόνο αιτίας, αλλά συνδυασµού πολιτικών, οικονοµικών, τεχνολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Το γεγονός ότι η πρωτοβουλία DESERTEC και η βιοµηχανική σύµπραξη DESERTEC δεν κατόρθωσαν να συντονιστούν επαρκώς, ότι το κόστος και οι κίνδυνοι αποδείχθηκαν µεγαλύτεροι των αναµενόµενων, ότι η αγορά και το τεχνολογικό περιβάλλον άλλαξαν συνέβαλλε στην αποµάκρυνση των επενδυτών και στην αναδιάταξη του επιχειρησιακού µοντέλου. Παράλληλα, η κριτική ότι το έργο κινδύνευε να λειτουργήσει σαν µοντέλο ενεργειακής εκµετάλλευσης (ενεργειακός αποικισµός των πλούσιων χωρών του Βορρά στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες του νότου) ήταν σηµαντική και ανέδειξε ότι η βιωσιµότητα του έργου δεν ήταν µόνο τεχνική ή οικονοµική υπόθεση, αλλά και κοινωνική και ηθική. Τέλος, η δυσµενής εµπειρία της πρωτοβουλίας Desertec έδειξε ότι τα µεγάλα διεθνή ενεργειακά έργα απαιτούν όχι µόνο τεχνολογική και οικονοµική επάρκεια, αλλά και διεθνείς συµφωνίες, εµπλοκή και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και ευελιξία απέναντι σε αλλαγές καθώς διαφορετικά το όραµα, όσο φιλόδοξο και αν είναι, κινδυνεύει να παραµείνει όραµα.

Το έργο GREGY µεταφοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Ελλάδας

Το έργο GREGY αποτελεί ένα φιλόδοξο και στρατηγικής σηµασίας εγχείρηµα στον τοµέα της ενέργειας, µε στόχο την ανάπτυξη µιας άµεσης ηλεκτρικής διασύνδεσης µεταξύ της Αίγυπτου και της ηπειρωτικής Ελλάδας, µε προοπτική να µεταφέρει πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. Οι βασικοί άξονες του έργου είναι η µεγάλη δυναµικότητα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (3.000 MW) µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου µήκους περίπου 950 χλµ, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ισχύος περίπου 9.5 GW στην Αίγυπτο, και η συµβολή στη µείωση της Ευρωπαϊκής ενεργειακής εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα. Η τεχνική διάσταση του GREGY προβλέπει την εγκατάσταση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου (µεταξύ Αίγυπτου-Ελλάδας) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα αµφίδροµης µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας — τόσο από Αίγυπτο προς Ελλάδα/Ευρώπη, όσο και αντιστρόφως. Η επιλογή της όδευσης – όπως αναφέρεται – έγινε µε γνώµονα και γεωπολιτικές και τεχνικές παραµέτρους, αποφεύγοντας συγκεκριµένα σηµεία όπως η Κρήτη λόγω περιορισµών στο υφιστάµενο δίκτυο.

Η σηµασία του έργου για την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι πολλαπλή:

Α) Πρώτον, µετατρέπει την Ελλάδα σε έναν κόµβο «πράσινης ενέργειας» στην Ανατολική Μεσόγειο — επιτρέποντας τη χρήση και µεταφορά καθαρής ενέργειας προς την Ευρώπη.

Β) ∆εύτερον, συµβάλλει σηµαντικά στην Ευρωπαϊκή στρατηγική για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, µείωση της εξάρτησης από Ρωσικό φυσικό αέριο ή άλλες παραδοσιακές µορφές ενέργειας, και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας (European Green Deal) για µείωση των εκποµπών CO₂.

Γ) Τρίτον, το έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Αίγυπτο, ενισχύοντας τη συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών.

Από οικονοµική και περιβαλλοντική πλευρά, το GREGY προβλέπει ότι η µεταφορά των 3.000 MW πράσινης ενέργειας θα υποκαταστήσει περίπου 4,5 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου ετησίως και θα επιφέρει µείωση των εκποµπών CO₂ κατά περίπου 10 εκατοµµύρια τόνους ετησίως. Τέτοιου µεγέθους εκτιµώµενα οφέλη το καθιστούν έργο µε ισχυρό συµβολισµό αλλά και µεγάλη επίδραση εφόσον βέβαια τελικά υλοποιηθεί.

Ωστόσο, όπως κάθε µεγάλο διεθνές ενεργειακό έργο, έτσι και το GREGY αντιµετωπίζει µια σειρά από προκλήσεις.

Α) Πρώτον, το κόστος: το έργο εκτιµάται ότι θα απαιτήσει επένδυση περίπου 3.5-4.2 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Β) ∆εύτερον, η τεχνική και διοικητική ωρίµανση: απαιτούνται αναλυτικές µελέτες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, χάραξη της θαλάσσιας και χερσαίας όδευσης, εξασφάλιση των απαραίτητων συµφωνιών και χρηµατοδότησης ενώ όπως αναφέρεται, αυτές οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.

Γ) Τρίτον, η γεωπολιτική διάσταση: η συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας ενέχει στοιχεία διακρατικής στρατηγικής, όπου καλούνται να συµµετάσχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, διαχειριστές συστηµάτων, και οι δύο κυβερνήσεις. Η σταθερότητα και η βούληση για την υλοποίηση του έργου είναι καθοριστικές.

Ένα ακόµη σηµείο που αξίζει να τονιστεί είναι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο: έχει επιλεγεί και υποβάλλεται για ένταξη στον κατάλογο των έργων αµοιβαίου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής επιτροπής, πράγµα που σηµαίνει ότι θεωρείται έργο κοινού Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, µε δυνατότητα υποστήριξης µέσω Ευρωπαϊκών πόρων.

Πρόσφατα εξ’ άλλου ανακοινώθηκε η δέσµευση ορισµένων εκτάσεων στην Αίγυπτο για την εγκατάσταση των ΑΠΕ που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και θα τροφοδοτούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου. Πρόκειται για 2.500 τετραγωνικά χιλιόµετρα στη βόρεια Αίγυπτο, όπου θα αναπτυχθούν έργα συνολικής ισχύος 9 GW, αποτελούµενα κατά 70% από ανεµογεννήτριες και 30% από φωτοβολταϊκά πάρκα (όχι όµως ηλιακούς θερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής όπως προβλεπόταν στη πρωτοβουλία DESERTEC).

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κοµβικό βήµα για την ωρίµανση του έργου, καθώς εξασφαλίζει τη χωροθέτηση και την ενεργειακή επάρκεια του ενεργειακού συστήµατος που θα τροφοδοτεί το καλώδιο διασύνδεσης υψηλής τάσης. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα µεταφέρεται από την Αίγυπτο στην Ελλάδα – και µέσω αυτής στην υπόλοιπη Ευρώπη – θα είναι 100% πράσινη και σηµαντικά φθηνότερη σε σχέση µε τις σηµερινές τιµές χονδρικής. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις το κόστος της µεταφερόµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι περίπου 20 ευρώ χαµηλότερο ανά MWh από τις τιµές που διαµορφώνονται σήµερα στις Ευρωπαϊκές αγορές προσφέροντας ένα ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισµού.

Το έργο έχει λάβει την υποστήριξη των κυβερνήσεων Ελλάδας και Αιγύπτου και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών. Η συµφωνία προβλέπει ότι οι ΑΠΕ που θα εγκατασταθούν στην Αίγυπτο θα παράγουν ενέργεια αποκλειστικά για εξαγωγή στην Ευρώπη µέσω του καλωδίου, καθιστώντας την Ελλάδα πύλη εισόδου της Αφρικανικής πράσινης ενέργειας στο Ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστηµα. Σύµφωνα δε µε τον προγραµµατισµό, το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί την περίοδο 2030-2031, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα αδειοδοτήσεων, χρηµατοδότησης και κατασκευής.

*Ο Γιάννης Βουρδουµπάς είναι xηµικός

µηχανικός ΕΜΠ, M.Sc., Ph.D. (vourdoubas.com)