Μεταφέρθηκαν 200 μετανάστες από την Αγιά

Διακόσιοι μετανάστες έφυγαν το βράδυ της Δευτέρας από την εγκατάσταση της Αγιάς προκειμένου να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Η κίνηση αυτή έγινε σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι απαράδεκτες συνθήκες κράτησης του στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου.

Έτσι στην Αγιά παραμένουν 939 άτομα, ενώ άλλοι 100 παραμένουν στη Γαύδο. Όπως ανέφερε στα “Χ.ν.” η δήμαρχος Γαύδου κ. Λίλιαν Στεφανάκη προσφέρθηκαν κονσέρβες, κρουασάν, μπισκότα και χυμοί και στο νησί αναμέντοναι νέες προμήθειες την Τετάρτη.