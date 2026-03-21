Μετά τις αντιδράσεις θα μείνει ανοιχτό το Στάδιο; – Συνάντηση την Δευτέρα στα Χανιά

Μετά τις έντονες αντιδράσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα κλείσει από τις 23 Μαρτίου το Εθνικό Στάδιο Χανίων αλλά οι εργασίες για την στοχοθέτηση του φωτισμού θα μεταφερθούν σε άλλο χρονικό διάστημα, μάλλον το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα την ερχόμενη Δευτέρα θα βρεθεί στα Χανιά ο εργολαβος που έχει αναλαβει το έργο μαζί με τον γεν. γραμματέα του ΣΕΓΑΣ και εκπρόσωπο των σωματείων Γιώργο Γιατρουδακη και την υφυπουργό και βουλευτή Χανίων Σέβη Βολουδάκη σε μια προσπάθεια να μην κλείσει το στάδιο για 15 μέρες αυτή την περίοδο αφήνοντας “ξεκρεμαστους” 700 αθλητές που προετοιμάζονται για σημαντικούς αγώνες.