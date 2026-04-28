Μετά την τηλεδίκη και ψηφιακά αρχεία στα δικαστήρια Χανίων

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης γίνεται και στα Χανιά η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των δικαστηρίων συμβάλλοντας σημαντικά στην αξιοπιστία και στην ταχύτητα τους. Αυτό τονίστηκε στην ημερίδα που διοργανώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Μεγάλο Αρσεναλι.

Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε πως πάντα όλα τα πρακτικά για τα οποία χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχονται από τους υπαλλήλους της εταιρείας που έχει αναλάβει την ηχογράφηση και τους γραμματείς των δικαστηρίων.

Παράλληλα σημειώθηκε πως προχωράει και η ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων ένα ζήτημα κρίσιμο προκειμένου να μειωθεί ο όγκος του αρχειακού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες στα Χανιά για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σύστημα τηλεματικής.