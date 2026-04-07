Μεσολόγγι: Δυναμική η παρουσία Κρητών στις εκδηλώσεις μνήμης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Δυναμική παρουσία είχε η Κρήτη στις πρόσφατες εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Οι εκδηλώσεις έγιναν με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας. Τιμώμενη χώρα ήταν η Γαλλία, την οποία εκπροσώπησε η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, κα Laurence Auer. Για πρώτη φορά μεταφέρθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό ο εμβληματικός πίνακας του φιλέλληνα Eugène Delacroix, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», εμπνευσμένος από την ηρωική Έξοδο, και εκτίθεται στο Μεσολόγγι.
Ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, Νίκος Καστρινάκης, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει, μαζί με τους επίσημους προσκεκλημένους, τη συγκινητική νυχτερινή ευλαβική πομπή, η οποία κατέληξε στον Κήπο των Ηρώων και ολοκληρώθηκε με το δρώμενο της αναπαράστασης της ανατίναξης από τον δημογέροντα Χρήστο Καψάλη.
Αμέσως μετά τις εκδηλώσεις, ο κ. Καστρινάκης δήλωσε:
«Οι εκδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές, καθώς συμμετείχαν ομάδες από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ήταν μια υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι να μη ξεχνάμε την ιστορία μας και τις πατρίδες μας, και ότι ο αγώνας για την ελευθερία αξίζει να κατέχει πάντα την πρώτη θέση στις ψυχές μας. Είμαι πολύ περήφανος για την άψογη παρουσία των Κρητών στις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα ικανοποιημένος που, για πρώτη φορά, συμμετείχε και το λάβαρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών».
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν, με αγήματα Κρητών: ο Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω «Η Κρητική Αναγέννηση», με Πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Κλεισαρχάκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Ρόδο» από τα Χανιά, με Πρόεδρο τον κ. Νίκο Μαθιουδάκη, η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά «Ομόνοια», με Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο Ελλάδας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών τον κ. Θεόδωρο Τσόντο, η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης, καθώς και ο Λαογραφικός Όμιλος Τζανιδάκη, με επικεφαλής τον Χρήστο Τζανιδάκη από το Ρέθυμνο.
Με ανακοίνωσή του το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών απευθύνει θερμές ευχαριστίες στον Σύλλογο Κρητών Αιγάλεω: «Η Κρητική Αναγέννηση» και στον Πρόεδρό του, Ανδρέα Κλεισαρχάκη, για την πολύτιμη υποστήριξη που παρείχαν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

