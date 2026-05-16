Μεσογειακή διατροφή και καρδιά – Τα οφέλη

Η σηµασία του σηµερινού άρθρου σχετικά µε τα οφέλη της Μεσογειακής ∆ιατροφής στη λειτουργία της καρδιάς είναι σηµαντική, διότι έτσι θα εξακολουθήσει να µαθαίνουµε, προκειµένουνα την εφαρµόζουµε στη ζωή µας και ιδιαίτερα οι νέοι, για να µην έχουµε και έχουν καρδιολογικά προβλήµατα από την νεαρά τους ηλικία

Η σχέση της διατροφής µε τις παθήσεις που αποτελούν βασική αιτία θανάτου στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσµίως, έχει αποτελέσει αντικείµενο εκτενούς µελέτης εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα οι πρώτες µελέτες ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960, µε επικεφαλής Αµερικανούς επιστήµονες και συµµετοχή στην έρευνα µεγάλου Έλληνα καθηγητού καρδιολογίας. Συγκεκριµένα από τις έρευνες στην Ελλάδα διαπιστώθηκε, η σχέση κατανάλωσης ελαιολάδου και σωστής λειτουργίας της καρδιάς και συγκεκριµένα ότι συνέβαιναν τα λιγότερα καρδιολογικά προβλήµατα στους Έλληνες

Η συχνότητα εµφάνισης καρδιολογικών προβληµάτων και θνησιµότητας από διάφορες καρδιολογικές παθήσεις, µπορούν εύκολα να προληφθούν, αν κάποιος α) επιλέγει σωστές διατροφικές συνήθειες και β) βελτιώνει του τρόπο ζωής του, όπως αυξάνοντας την φυσική δραστηριότητα, διακόπτοντας το κάπνισµα και µειώνοντας την κατανάλωση αλκοόλ.

Τι είναι η Μεσογειακή ∆ιατροφή

Η Μεσογειακή ∆ιατροφή θεωρείται ως ένα από τα πιο υγιεινά πρότυπα για την πρόληψη ασθενειών, ιδιαίτερα καρδιολογικών και για την καλή διατήρηση της υγείας. Ένα ερώτηµα που προβάλει είναι, σε τι συνίσταται ακριβώς η Μεσογειακή ∆ιατροφή.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της:

1-αυξηµένη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων και ελαιολάδου σε καθηµε

-ρινή βάση

2- προϊόντα ολικής άλεσης, οσπρίων, ξηρών καρπών, καθηµερινά

3- µέτρια κατανάλωση ψαριών, γαλακτοκοµικών, πουλερικών και αυγών εβδοµαδιαία

4- µειωµένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος- µηνιαία

5- µέτρια κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως κόκκινου κρασιού

Πώς µας επηρεάζει

η Μεσογειακή ∆ιατροφή

Η ευεργετική επίδραση της Μεσογειακής ∆ιατροφής στην καρδιαγγειακή υγεία του ανθρώπου, οφείλεται στην ικανότητα αυτού του προτύπου, να βελτιώνει βασικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως είναι το σωµατικό βάρος, το λιπιδαιµικό και γλυκαιµικό προφίλ, καθώς διάφορους άλλους παράγοντες

Συγκεκριµένα

– µειώνει την ολική και κυρίως την κακή χοληστερόλη

-µειώνει τα επίπεδα του σακχάρου και της ινσουλίνης στο αίµα

-επηρεάζει αρνητικά τους φλεγµονώδεις παράγοντες που σχετίζονται µε την εµφάνιση αθηρωµατικών πλακών και αθηροσκλήρωσης

– βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος και την αρτηριακή πίεση

Όλοι αυτοί οι παράγοντες που συµβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου, µπορούν να αναλυθούν όπως παρακάτω

-κατά 24% µειωµένο κίνδυνο εµφάνισης και θνησιµότητας από καρδιαγγειακό επεισόδιο

-κατά 24% µειωµένο κίνδυνο από εγκεφαλικό επεισόδιο

-κατά 33% µειωµένο κίνδυνο για έµφραγµα του µυοκαρδίου

-κατά 28% µειωµένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο

Κανόνες για σωστή διατροφή και γερή καρδιά

-Περιορισµός σε άχρηστες θερµίδες, αποφεύγοντας γλυκά, τηγανητά, ροφήµατα ζάχαρης

-Αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, τουλάχιστον 5 µερίδες την ηµέρα

-Αύξηση κατανάλωσης οσπρίων. Περιέχουν φυτική πρωτεΐνη, µέταλλα, φυτικές ίνες

-Αύξηση κατανάλωσης προϊόντων ολικής άλεσης όπως <<µαύρο>>ψωµί, όσπρια, ζυµαρικά,κ.α, διότι περιέχουν φυτικές ίνες, βιταµίνες του συµπλέγµατος Β, µέταλλα

-Αντικατάσταση κορεσµένων µε τρανς λιπαρά ακόρεστα, αποφεύγοντας υπερκατανάλωση ζωικών λιπών, καταναλώνοντας γαλακτοκοµικά µε χαµηλά λιπαρά, κάποιες µαργαρίνες και περισσότερο ελαιόλαδο

-Αύξηση κατανάλωσης τροφών που είναι πηγές ω-3 λιπαρών οξέων, όπως ψάρια(γαύρο, σαρδέλες, ρέγκα, σολοµό, πέστροφα,τόνο)

– Περιορισµός της πρόσληψης αλατιού, διότι αυξάνει την πίεση σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι Χηµικός, τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων