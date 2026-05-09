Μέσω Σούδας στον Κορυδάλλο ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο

Μέσω Σούδας και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο κρατούνται πλέον σε ειδικά κελιά.

Οπως μετέδωσαν αθηναικά ΜΜΕ, το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς με το πλοίο της γραμμής «Κίσσαμος», συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Είχαν προηγουμένως μεταφερθεί οδικώς από το Ηράκλειο στα Χανιά, από όπου αναχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 54χρονος κρατείται σε κελί προστασίας ενώ η 56χρονη σύζυγός του κρατείται επίσης υπό ιδιαίτερα αυστηρή φύλαξη, σε άλλη πτέρυγα.

Το ζευγάρι θα παραμείνει προφυλακισμένο στις φυλακές Κορυδαλλού μέχρι την ολοκλήρωση της προδικαστικής διαδικασίας και την έναρξη της δίκης.