Μέση Ανατολή: Νέες απειλές Τραμπ ενώ λήγει το τελεσίγραφο προς το Ιράν

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με το ρολόι να μετρά αντίστροφα προς τις 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε στην Τεχεράνη: αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει».

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τα σενάρια όπως αναφέρει η Wall Street Journal είναι τρία:

Το λιγότερο πιθανό είναι να μη γίνει τελικά καμία στρατιωτική δράση καθώς ο Τραμπ έχει επενδύσει πολιτικά στο τελεσίγραφο. Δεύτερο σενάριο είναι η ανακοίνωση προόδου στις συνομιλίες από τον Τραμπ για να μεταθέσει την προθεσμία κατά λίγες ημέρες ή να μειώσει την ένταση των απειλών.

3. Το πιο δραματικό σενάριο είναι να δοθεί εντολή για σφοδρές επιθέσεις αμέσως μετά τη λήξη της διορίας.

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μιλώντας στο Fox News ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία των 8 μ.μ. ώρα ανατολικής ακτής της Τρίτης (3:00 π.μ. της Τετάρτης ώρα Ελλάδος).

O Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης με τον Μπρετ Μπέιερ του Fox News, υποσχόμενος ότι «τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως έχουν προγραμματιστεί στις 8 μ.μ.».

«Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον πρόεδρο και μου τηλεφώνησε και του είπα, άκου, αν έπρεπε να βάλεις στοιχήματα, ποιες είναι οι πιθανότητες να καταλήξει αυτό σε μια διαπραγματευτική συμφωνία; Είπε ότι δεν θα έβαζε στοιχήματα. Αλλά είπε, “στις 8 μ.μ. θα γίνει”. Αυτό είπε», ανέφερε ο Μπέιερ, περιγράφοντας τη τηλεφωνική του συνομιλία με τον πρόεδρο.

«Είπε ότι, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει μια επίθεση όπως δεν την έχουν ξαναδεί. Τώρα επιμένει σε αυτό το σημείο. Είπε ότι αν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν σήμερα και υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν ήθελε να βάλει στοιχήματα. Είπε όμως ότι προχωράμε με τα σχέδια που έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος» που γνωρίζει «τι θα κάνει» στο Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη.

«Το ιρανικό καθεστώς έχει διορία μέχρι τις 20.00, ώρα Ουάσινγκτον, για να αδράξει την ευκαιρία και να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μόνο ο πρόεδρος (Τραμπ) γνωρίζει πού βρισκόμαστε και τι θα κάνει», είπε η εκπρόσωπος.

ΤΟ ΙΡΑΝ

Το Ιράν από τη μεριά του προειδοποίησε τις γειτονικές του χώρες ότι θα μπορούσε να διακόψει τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο για χρόνια. «Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν σε απόλυτο σκοτάδι», δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος κάλεσε τους νέους πολίτες να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, αφού ο Τραμπ απείλησε να τα βομβαρδίσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

«Ο Τραμπ έχει 20 ώρες να παραδοθεί», απαντά η Ισλαμική Δημοκρατία στον Τραμπ. Σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη.

Ο ΟΗΕ

Οι σκόπιμες επιθέσεις κατά των υποδομών του άμαχου πληθυσμού αποτελούν «έγκλημα πολέμου», αναφέρει ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.