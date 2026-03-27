Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν ζώνες που βρίσκονται κοντά στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν κάλεσαν σήμερα τους πολίτες να μείνουν μακριά από μέρη που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σχεδόν έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Οι “δειλές” αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις “προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις αμάχων και αθώων ως ανθρώπινες ασπίδες», ανέφεραν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, στον ιστότοπό τους Sepah News, αφού το Ιράν απείλησε να στοχοθετήσει τα ξενοδοχεία στον Κόλπο που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιωτικούς.

“Σας συνιστούμε να εγκαταλείψετε επειγόντως τα μέρη όπου σταθμεύουν οι αμερικανικές δυνάμεις προκειμένου να μην πάθετε κανένα κακό”, προσθέτουν.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο ιρανικός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι τα ξενοδοχεία της Μέσης Ανατολής που φιλοξενούν Αμερικανούς στρατιωτικούς θα αποτελούν εφεξής στόχους στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Όταν Αμερικανοί στρατιώτες “μπαίνουν σε ένα ξενοδοχείο, τότε, από δικής μας άποψης, το ξενοδοχείο αυτό γίνεται αμερικανικό”, δήλωσε χθες το βράδυ στην κρατική ιρανική τηλεόραση ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Αμπολφάζλ Σεκαρσί.

“Εμείς θα πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να αφήνουμε τους Αμερικανούς να μας χτυπάνε; Όταν απαντάμε, οφείλουμε φυσικά να χτυπάμε εκεί όπου βρίσκονται αυτοί”, πρόσθεσε.

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου σε πόλεμο που ξεκίνησε με κοινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα οποία η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας στόχους στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου.

Χθες ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τους Αμερικανούς στρατιωτικούς ότι χρησιμοποιούν τους πληθυσμούς χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ως “ανθρώπινες ασπίδες”.

“Ήδη από την αρχή αυτού του πολέμου, οι Αμερικανοί στρατιώτες έφυγαν από τις στρατιωτικές βάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου για να κρυφτούν σε ξενοδοχεία και γραφεία”, σημείωσε σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, καλώντας τα ξενοδοχεία της περιοχής να αρνηθούν τις κρατήσεις τους.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανακοίνωσε ότι το Ιράν απηύθυνε “αυστηρές προειδοποιήσεις” στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Μπαχρέιν.

Ο ιρανικός στρατός εντόπισε επίσης αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις τέτοιου είδους στη Συρία, τον Λίβανο και το Τζιμπουτί, σύμφωνα με το Fars.

Το Ιράν κατηγορεί τις γειτονικές χώρες του Κόλπου ότι επιτρέπουν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το έδαφός τους.

Οι μοναρχίες της περιοχής διαψεύδουν συνεχώς τις κατηγορίες αυτές, βεβαιώνοντας ότι –ακόμη και πριν από τον πόλεμο που μαίνεται– αρνούνταν να χρησιμοποιηθεί το έδαφος ή ο εναέριος χώρος τους για τον σκοπό αυτόν.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

