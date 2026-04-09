Μέση Ανατολή: Από μια… κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Νετανιάχου: «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ»

Από μια… κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι «θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου είναι απαραίτητο», μετά τα χθεσινά συντριπτικά πλήγματα στη Βηρυτό, με εκατοντάδες νεκρούς.

Ισραήλ και ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, την ώρα που το Ιράν απειλεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία, αν δεν σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Οπως μετέδωσαν διεθνή ΜΜΕ και η ΕΡΤ, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε στενό συνεργάτη του Ναΐμ Κασέμ, ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δηλώνει ότι η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σταμάτησε μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, την οποία το Ιράν χαρακτήρισε ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.