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Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2026
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Μέριμνα για τους ακρίτες της Γαύδου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της Περιφέρειας στο νησί

Στη Γαύδο έφτασε η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους του ακριτικού νησιού να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν από τον τόπο τους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως και τις 5 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αγωγής και Πρόληψης για τη Στοματική Υγιεινή της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους του νησιού.
Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννης Σμπώκος και η οδοντίατρος Ευγενία Κτιστάκη πραγματοποίησαν οδοντιατρικές πράξεις και παρείχαν εξατομικευμένες συμβουλές στους κατοίκους της Γαύδου, καλύπτοντας ανάγκες που σε ένα μικρό και απομακρυσμένο νησί είναι συχνά δύσκολο να αντιμετωπιστούν άμεσα.
Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης σημείωσε ότι η δράση στη Γαύδο αναδεικνύει τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που φτάνουν σε κάθε γωνιά του νησιού, με προτεραιότητα τις απομακρυσμένες περιοχές.
Από μεριάς του, ο κ. Σμπώκος υπογράμμισε ότι κάθε φορά που η Μονάδα φτάνει σε έναν απομακρυσμένο τόπο επιβεβαιώνεται η αξία της ισότιμης πρόσβασης στην πρόληψη και τη φροντίδα υγείας.
Η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Γιώργο Πιτσούλη για την υλοποίηση της δράσης, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για τη Γαύδο και συνολικά για τη ζωή στα μικρά νησιά.

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