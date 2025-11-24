Μέρες ιστορίας στα Χανιά (video)

Μια προσπάθεια εμβάθυνσης στην τοπική ιστορία και όχι μόνο επιχειρεί το φεστιβάλ “Ημέρες Ιστορίας ” που ξεκινάει την Τρίτη και ολοκληρώνεται το Σάββατο στα Χανιά .

Εργαστήρια για μαθητές, προβολές, συζητήσεις , δράσεις για ενηλίκους θα γεμίσουν για πέντε ημέρες το “Μ. Θεοδωράκης” και το Πνευματικό Κέντρο Χανίων .

Για την ανάγκη περαιτέρω μελέτης της ιστορίας μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Ν. Καλογερής στη συνέντευξη τύπου των διοργανωτών, ενώ στη σημασία της βιωματικής γνωριμίας με την ιστορία για τους μαθητές αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Χανίων κ. Γ. Γιαννακακης.

Στο πρόγραμμα “Ιστορίες μέσα από την ιστορία ” στάθηκε η κα Κατερίνα Μπικάκη υπογραμμίζοντας πως το ενδιαφέρον των σχολείων ήταν τεράστιο και οι θέσεις καλύφθηκαν άμεσα.

Τέλος, η σκηνοθέτις κα Βίκη Αρβελάκη που έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης αφού παρουσίασε το πρόγραμμα εξήγησε πως «προσπαθούμε να δώσουμε την ιστορία μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, με πάνελ ομιλιών στα οποία μπορεί να συμμετέχει το κοινό».

