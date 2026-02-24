menu
Τοπικά

ΜέΡΑ25: «Είμαστε έτοιμοι να γίνει στόχος η Κρήτη;»

Ανακοίνωση για την άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford στη Σούδα εξέδωσε το ΜέΡΑ25.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford στη Σούδα δεν είναι μια «συνηθισμένη» νατοϊκή παρουσία. Είναι ξεκάθαρη πολεμική προετοιμασία. Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου αγκυροβολεί στην Κρήτη την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική αρμάδα στην Ανατολική Μεσόγειο από το 2003, με στόχο μια επικείμενη επίθεση στο Ιράν. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι θεατής• είναι ενεργός συνεργός και συνένοχος.

Η Σούδα μετατρέπεται σε βασικό κόμβο ανεφοδιασμού και επιχειρησιακής υποστήριξης μιας πολεμικής μηχανής που απειλεί να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε γενικευμένη σύγκρουση. Μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιωτικοί συγκεντρώνονται σε ελληνικό έδαφος, μετατρέποντας την Κρήτη σε προκεχωρημένο φυλάκιο των αμερικανονατοϊκών και Ισραηλινών σχεδιασμών. Όταν όμως ένας τόπος γίνεται ορμητήριο επίθεσης, γίνεται ταυτόχρονα και πιθανός στόχος αντιποίνων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παίζει επικίνδυνα παιχνίδια με την ασφάλεια του ελληνικού λαού.

Πίσω από τα μεγάλα λόγια περί «σταθερότητας» και «γεωστρατηγικής αναβάθμισης» κρύβεται μια πολιτική πλήρους υποταγής που προσφέρει γη και ύδωρ σε πολεμικές επιχειρήσεις, μετατρέποντας τη χώρα σε στρατιωτικό εξάρτημα ξένων επεμβάσεων. Η Ελλάδα δεν προστατεύεται — χρησιμοποιείται. Και οι λαοί της περιοχής πληρώνουν πάντα το τίμημα αυτών των επιλογών με αίμα, προσφυγιά και καταστροφή.

Το ΜέΡΑ25 δηλώνει καθαρά: καμία εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ισραήλ. Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή από τις επιχειρήσεις που σχεδιάζονται μέσω της Σούδας, κλείσιμο των βάσεων που λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου και τερματισμό της πολιτικής στρατιωτικής εξάρτησης. Η ειρήνη δεν διασφαλίζεται με αεροπλανοφόρα και πυραύλους, αλλά με ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και αλληλεγγύη των λαών. Η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει συνένοχη σε έναν ακόμη πόλεμο — ούτε στόχος του.

Συμμετέχουμε και καλούμε στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Χανιά: Πλατεία Δημοτικής Αγοράς – 6 μ.μ.
Ηράκλειο: Λιοντάρια – 7 μ.μ.»

 

