menu
12.4 C
Chania
Κυριακή, 1 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤεχνολογία - Επιστήμη
Τεχνολογία - Επιστήμη

Μελέτη ασχολήθηκε με τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων του Νεάντερταλ και των Homo Sapiens

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Οι άνδρες Νεάντερταλ και οι γυναίκες Homo Sapiens είχαν την έντονη τάση να ζευγαρώνουν, υποστηρίζει επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα από την επιθεώρηση Science, μια συνήθεια η οποία επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το 2010, επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν το γονιδίωμα του ανθρώπου του Νεάντερταλ στο DNA, σε μια μείζονα μελέτη που επιβεβαίωσε ότι οι Homo Sapiens και οι Νεάντερταλ είχαν πράγματι διασταυρωθεί.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζουν σήμερα φέρουν μερικά θραύσματα του DNA αυτού του εξαφανισμένου είδους, κληρονομημένα από την επιμειξία που υπήρξε μεταξύ των δύο ειδών.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι δύο ομάδες είναι απόγονοι ενός πληθυσμού εγκατεστημένου πριν από μερικά εκατομμύρια χρόνια στην Αφρική. Με το πέρασμα εκατοντάδων χιλιετιών, οι ανθρώπινες μεταναστεύεις επέφεραν επιμειξίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Εντούτοις οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν λίγο ή καθόλου DNA των Νεάντερταλ στο χρωμόσωμα Χ, το ένα από τα δύο ανθρώπινα χρωμοσώματα που καθορίζουν το φύλο του εμβρύου.

Υποθέταμε πως αυτό ήταν αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής. Όμως μια νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα «προτιμήσεων στην αναπαραγωγή».

Η ομάδα ανέλυσε DNA του σύγχρονου ανθρώπου που υπήρχε σε έναν άνθρωπο του Νεάντερταλ και διαπίστωσε ότι ήταν ιδιαίτερα άφθονο στο χρωμόσωμα Χ, ακριβώς το αντίθετο αυτού που είχε παρατηρηθεί στον σύγχρονο άνθρωπο.

Το αποτέλεσμα αυτό τους επέτρεψε να απορρίψουν την ιδέα περί αναπαραγωγικής ασυμβατότητας μεταξύ των ειδών.

Αντιθέτως, η γενετική ροή «υπήρξε κυρίως μεταξύ των αρσενικών Νεάντερταλ και των θηλυκών ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων», εξηγεί ο Αλεξάντερ Πλατ, ο κύριος ερευνητής της μελέτης.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες διαθέτουν δύο χρωμοσώματα Χ και οι άνδρες μόνο ένα, τότε, αν οι αρσενικοί Νεάντερταλ και οι θηλυκοί σύγχρονοι άνθρωποι ζευγάρωναν πιο συχνά, περισσότερα χρωμοσώματα Χ σύγχρονου ανθρώπου θα διείσδυαν στη γενετική δεξαμενή των Νεάντερταλ και λιγότερα χρωμοσώματα Χ των Νεάντερταλ θα βρίσκονταν στους πληθυσμούς του σύγχρονου ανθρώπου.

Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ωστόσο αυτές οι αρχαίες πρακτικές ζευγαρώματος «προσφέρουν την απλούστερη εξήγηση», υποστηρίζει ο Αλεξάντερ Πλατ.

Παραμένει ωστόσο ανεξήγητο το γιατί: οι άνδρες Νεάντερταλ και οι γυναίκες Homo sapiens μπορεί να είχαν σχέσεις κατόπιν επιλογής, δια της βίας ή με εξαναγκασμό.

Οι ερευνητές ελπίζουν τώρα να αναλύσουν τους λόγους που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αναπτύχθηκε αυτό το μοντέλο ζευγαρώματος.

Μεταξύ των πιθανοτήτων είναι οι δυναμικές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία των Νεάντερταλ ή οι μεταναστευτικές συνήθειες. Είναι πιθανό, για παράδειγμα, οι άνδρες να είχαν μεγαλύτερη τάση να εγκαταλείπουν την κοινότητά τους ενώ οι γυναίκες παρέμεναν με τις οικογένειές τους.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum