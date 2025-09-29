Μελέτες για τις περιοχές Natura εγκρίθηκαν μετά από 25 χρόνια

■ Θεµέλια προστασίας για το περιβάλλον

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές Natura 2000 των Νοµών Χανίων και Ρεθύµνου! Η σχετική απόφαση υπογράφηκε στις 26 Σεπτεµβρίου από το γ.γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το επόµενο διάστηµα αναµένεται να υπογραφεί και το σχετικό προεδρικό διάταγµα.

Η εκπόνηση των “Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών” αποτελούσε υποχρέωση της χώρας εδώ και µια 25ετία (!), ωστόσο εγκρίθηκαν µόλις φέτος στο σύνολο τους. Σηµειώνεται πως είχε προηγηθεί η ΕΠΜ για το φαράγγι της Σαµαριάς και η εγκεκριµένη το 2018 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ΕΠΜ του Λαφονησίου από τον πρώην ∆ήµο Ιναχωρίου.

Με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες µπαίνουν τα θεµέλια προστασίας των ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχών, ενώ σε ότι αφορά τις περιοχές Natura ∆υτικής Κρήτης που δέχονται µεγάλη πίεση λόγω τουρισµού (Λαφονήσι, Φαλάσαρνα, Μπαλος) προβλέπεται η περαιτέρω αυστηροποίηση των µέτρων προστασίας όπως αυτά κατοχυρώθηκαν µε τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις του 2023.

Ειδικότερα εγκρίθηκαν οι ΕΠΜ για τις περιοχές:

• Ασφένδου-Καλλικράτης και Παράκτια Ζώνη.

• Φαράγγι Καλλικράτης-Αργουλιανό Φαράγγι-Οροπέδιο Μανικά (ΖΕΠ),

• Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη .

• Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς – Φαράγγι Τρυπητής – Ψιλάφι – Κουστογέρακο.

• Φρε- Τζιτζιφές-Νίπος .

• Φαράγγι Θερίσου

• Όρµος Σούγιας-Βάρδια-Φαράγγι Λισσού µέχρι Άνυδρους και Παράκτια Ζώνη (ΕΖ∆) ως «Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων (ELNP43408)».

• Νήσος Ελαφόνησος (Λαφόνησι) και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη.

• Παραλία από Χρυσοσκαλίτισσα µέχρι Ακρωτήριο Κριός

• Έλος- Τοπόλια-Σάσαλος-Άγιος ∆ίκαιος,Μετερίζια Άγιος ∆ίκαιος- Τσουνάρα-Βιτσίλια Λευκών Ορέων (ΖΕΠ) ως “Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ελαφονησίου – Άγιου ∆ίκαιου”

• Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα (ΕΖ∆) και Νοτιοδυτική Γαύδος και Γαυδοπούλα και Θαλάσσια Περιοχή ως”Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Νήσων Γαύδου – Γαυδοπούλας”

• Ήµερη και Άγρια Γραµβούσα-Τηγάνι και Φαλάσαρνα-Ποντικονήσι, Όρµος Λιβάδι-Βίγλα Χερσόνησος Γραµβούσας και Νησίδες Ήµερη και Άγρια Γραµβούσα, Ποντικονήσι και Θαλάσσια ως “Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Γραµβούσας- Φαλασάρνων-Μπάλου”.

• Χερσόνησος Ροδωπού-Παραλία Μάλεµε-Κόλπος Χανίων,Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι ως “Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Ροδωπού – Μάλεµε “.

• -Λίµνη Αγιάς-Πλατανιάς-Ρέµα και Εκβολή Κερίτη- Κοιλάδα Φασά ως “Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Αγιάς – Πλατανιά .

• ∆ράπανο (Βορειοανατολικές Ακτές)-Παραλία Γεωργιούπολης- Λίµνη Κουρνά-Σπήλαιο Ψιµάκι ,Λίµνη Κουρνά και Εκβολή Αλµυρού ως “Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητς Κουρνά – Γεωργιούπολης “, ως “Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Θαλάσσιας Περιοχής ∆υτικής και Νοτιοδυτικής Κρήτη”.