Μειώθηκε η ποινή του 44χρονου για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα

Συνολική ποινή κάθειρξης 12,5 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του 82χρονου θετού του πατέρα, ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ηλικιωμένος, τον Ιούνιο του 2024, στο διαμέρισμά τους, στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κατά μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο), όπως επίσης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, καθώς φαίνεται να χτύπησε και την 82χρονη (σήμερα) θετή του μητέρα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών). Ο καταδικασθείς επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 30 Ιουνίου 2024, όταν γιατρός του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», όπου διακομίστηκε ο 82χρονος προκειμένου να εξεταστεί, ανέφερε στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος τού εκμυστηρεύτηκε πως τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού από τον 44χρονο (θετό) τους γιο. Λίγα 24ωρα αργότερα, ο ηλικιωμένος υπέκυψε στο τραύμα που έφερε στο κεφάλι του.

Καταθέτοντας στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η 82χρονη μητέρα έκανε λόγο για πτώση του συζύγου της στο μπάνιο του σπιτιού, επιμένοντας πως ο γιος της δεν χτύπησε τον σύζυγό της. «Δεν ευθύνεται το παιδί για τον θάνατο του συζύγου μου», κατέθεσε η ηλικιωμένη, η οποία παραδέχθηκε όμως ότι είχε προηγηθεί καβγάς. «Έλεγε σκληρές κουβέντες τόσο στο παιδί όσο και σε μένα» ανέφερε, ενώ σε ερώτηση του δικαστηρίου γιατί να πει ο θανών στο νοσοκομείο ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, η γυναίκα απάντησε ως εξής: «Τα τελευταία 2,5 χρόνια έλεγε πολλές ασυναρτησίες».

Απολογούμενος ο 44χρονος, αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τον πατέρα του, αποδίδοντας τον τραυματισμό του σε πτώση που είχε στο μπάνιο. Ο ίδιος στάθηκε στην απώλεια της αδελφής του, δύο χρόνια νωρίτερα- γεγονός που αποτέλεσε «αγκάθι» στη σχέση με τον πατέρα του. «Ήθελα να σταματήσει να το συζητάει αυτό το θέμα… να κοιτάξω μπροστά. Ήταν καλός πατέρας, υπήρχαν όμως ώρες που έλεγε λόγια πικρά» ανέφερε, μεταξύ άλλων. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι την επίδικη μέρα “λογoφέρανε” με τον πατέρα του και μετά κλείστηκε στο δωμάτιό του.