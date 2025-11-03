Μείωση των κερδών της Mercedes κατά το γ’ τρίμηνο του 2025

Κατάρρευση των κερδών της κατά σχεδόν ένα τρίτο στο γ’ τρίμηνο του έτους κατέγραψε η Mercedes – Benz, κυρίως λόγω χαμηλών πωλήσεων, περικοπών θέσεων εργασίας και αμερικανικών δασμών.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Όλα Κελένιους, η απότομη μείωση των πωλήσεων στην Κίνα, η επιβάρυνση από τους δασμούς εισαγωγής των ΗΠΑ και τα ειδικά αποτελέσματα προκάλεσαν μείωση των κερδών κατά περισσότερο από 30%, στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για το διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν ακόμη και κατά 50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 3,9 δισεκατομμύρια. Σημαντική είναι η μείωση των πωλήσεων στην κινεζική αγορά, όπου κατά το πρώτο εννεάμηνο πωλήθηκαν 523.300 αυτοκίνητα, κατά 12% λιγότερα από όσα το προηγούμενο έτος. Τόσο η Mercedes όσο και οι άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν πλέον τεράστιο ανταγωνισμό στην πιο σημαντική αγορά τους, καθώς μένουν πίσω από τους εγχώριους κατασκευαστές, ειδικά στην μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση – ακόμη και στην premium κατηγορία που αντιπροσωπεύει η Mercedes. Ταυτόχρονα, στην δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, τις ΗΠΑ, οι δασμοί περιορίζουν την απόδοση, ενώ και στην Ευρώπη, τα οικονομικά προβλήματα μειώνουν σημαντικά τη ζήτηση.

«Τα τριμηνιαία αποτελέσματά μας είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για το σύνολο του έτους», σημείωσε ο κ. Κελένιους και αναφέρθηκε επίσης στο κόστος των περικοπών θέσεων εργασίας οι οποίες συνεχίζονται από την άνοιξη, με την εθελούσια αποχώρηση περίπου 40.000 εργαζόμενων από τις γραμμές παραγωγής εκτός Γερμανίας. Ο ίδιος τόνισε πάντως ότι η εταιρία σκοπεύει να ξεπεράσει την κρίση με μείωση του κόστους παραγωγής κατά 10% έως το 2027, αλλά και με επιθετική πολιτική στην κυκλοφορία νέων μοντέλων, η οποία ξεκίνησε ήδη με τις CLA και GLC. «Το ζώο που επιβιώνει και ευδοκιμεί είναι αυτό που είναι σε θέση να προσαρμοστεί», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εταιρίας και πρόσθεσε ότι «ο υπερ-ανταγωνισμός από την Κίνα δεν πρόκειται να εκλείψει σύντομα».